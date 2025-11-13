Efterlängtad seger för Luleå – steg åt rätt håll mot Djurgården

Mathias Bromé gjorde två mål för Luleå

Sjätte segern för Luleå

Luleå har haft en tung period med fyra förluster i rad i SHL. Men hemma mot Djurgården bröts den tuffa sviten. Det blev 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) efter förlängning i matchen i Coop Norrbotten Arena.

Segermålet för Luleå stod Mathias Bromé för 1.14 in i förlängningen.

Djurgården tog ledningen efter fyra minuter genom Viggo Björck framspelad av Viggo Björck och Joe Snively. Efter 18.57 i andra perioden nätade Mathias Bromé framspelad av Ben Tardif och Frederic Allard och kvitterade för Luleå. Med 2.14 kvar i perioden i tredje perioden gjorde Djurgården 1–2 genom Joe Snively.

Luleå kvitterade till 2–2 genom Markus Nurmi med 8 sekunder kvar av perioden. Stor matchhjälte för Luleå blev Mathias Bromé som 1.14 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Luleås andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens andra uddamålsförlust.

Luleå ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Djurgården är på fjärde plats.

I nästa match möter Luleå Brynäs hemma och Djurgården möter Skellefteå AIK borta. Båda matcherna spelas lördag 15 november 15.15.

Luleå–Djurgården 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (4.04) Viggo Björck (Viggo Björck, Joe Snively).

Andra perioden: 1–1 (38.57) Mathias Bromé (Ben Tardif, Frederic Allard).

Tredje perioden: 1–2 (57.46) Joe Snively (Jacob Josefson, Gustav Lindström), 2–2 (59.52) Markus Nurmi (Isac Hedqvist, Brendan Shinnimin).

Förlängning: 3–2 (61.14) Mathias Bromé (Markus Nurmi, Pontus Andreasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 1-0-4

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Luleå: Brynäs IF, hemma, 15 november

Djurgården: Skellefteå AIK, borta, 15 november