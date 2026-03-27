Efterlängtad seger för Los Angeles – bröt förlustsviten mot Vancouver

Los Angeles segrade – 4–0 mot Vancouver

Scott Laughton avgjorde för Los Angeles

Fjärde raka förlusten för Vancouver

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Los Angeles i NHL. Men borta mot Vancouver bröts den tuffa sviten. Det blev 0–4 (0–1, 0–2, 0–1) i matchen i Rogers Arena.

Det här var femte gången den här säsongen som Los Angeles höll nollan.

Resultatet innebär att Vancouver nu har fyra förluster i rad.

Vancouver–Los Angeles – mål för mål

Scott Laughton gav gästande Los Angeles ledningen efter 17.34 efter pass från Quinton Byfield och Trevor Moore.

Efter 1.21 i andra perioden slog Trevor Moore till framspelad av Mikey Anderson och Mikey Anderson och gjorde 0–2. Artemi Panarin gjorde dessutom 0–3 efter 19.21 på pass av Adrian Kempe.

Los Angeles gjorde också 0–4 genom Quinton Byfield efter förarbete av Mikey Anderson och Drew Doughty efter 17.36 i tredje perioden.

Los Angeles Mikey Anderson hade tre assists.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Vancouver med 11–20 och Los Angeles med 13–15 i målskillnad.

Det här betyder att Vancouver ligger kvar på åttonde och sista plats i Pacific division och Los Angeles på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Los Angeles med 2–1 efter att matchen gått till förlängning .

Söndag 29 mars möter Vancouver Calgary borta 04.00 och Los Angeles möter Utah Mammoth hemma 03.00.

Vancouver–Los Angeles 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (17.34) Scott Laughton (Quinton Byfield, Trevor Moore).

Andra perioden: 0–2 (21.21) Trevor Moore (Mikey Anderson, Mikey Anderson), 0–3 (39.21) Artemi Panarin (Adrian Kempe).

Tredje perioden: 0–4 (57.36) Quinton Byfield (Mikey Anderson, Drew Doughty).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

Los Angeles: 1-3-1

Nästa match:

Vancouver: Calgary Flames, borta, 29 mars 04.00

Los Angeles: Utah Mammoth, hemma, 29 mars 03.00