Efterlängtad seger för Kungälv – steg åt rätt håll mot Järfälla

Kungälv-seger med 5–3 mot Järfälla

Kungälvs Oliver Gabay tvåmålsskytt

Eric Österman matchvinnare för Kungälv

Kungälv har haft en tuff period med fyra raka förluster i hockeyettan södra. Men hemma mot Järfälla bröts den tunga sviten. Det blev 5–3 (1–0, 1–1, 3–2) i matchen i Oasen.

Järfällas tränare Thomas Ahlperby tyckte till om matchen:

– Vi förlorar mot ett lag som tävlade mer än oss idag.

Oliver Gabay med två mål för Kungälv

Melker Öberg gjorde 1–0 till Kungälv efter fem minuter framspelad av Max Österman och Alfred Persson. Kungälv utökade ledningen genom Oliver Gabay efter 4.33 i andra perioden.

Järfälla reducerade dock till 2–1 genom Adrian Sjöqvist efter 9.11 av perioden. Kungälv övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.44 genom Oliver Gabay och gick upp till 4–1 innan Järfälla kom tillbaka och reducerade till 4–3.

Innan matchen var över hade Kungälv gjort 5–3.

Järfällas Adrian Sjöqvist stod för tre poäng, varav två mål.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Kungälv med 10–29 och Järfälla med 11–29 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Järfälla är på 15:e plats.

Lagen möts på nytt i Järfälla Ishall den 6 december.

Kungälv tar sig an Borås i nästa match hemma onsdag 5 november 19.00. Järfälla möter Halmstad borta söndag 2 november 16.00.

Kungälv–Järfälla 5–3 (1–0, 1–1, 3–2)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 1–0 (5.47) Melker Öberg (Max Österman, Alfred Persson).

Andra perioden: 2–0 (24.33) Oliver Gabay (Oliver Marcusson), 2–1 (29.11) Adrian Sjöqvist (Axel Blom, William Berglind).

Tredje perioden: 3–1 (44.44) Oliver Gabay (Elis Rix), 4–1 (46.24) Eric Österman (Lias Hedin, Linus Jonasson), 4–2 (50.19) Adrian Sjöqvist (Marcus Molin), 4–3 (57.53) Marcus Molin (Henric Croneld, Adrian Sjöqvist), 5–3 (58.17) Mack Keryluk (Elis Rix).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-0-4

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Kungälv: Borås HC, hemma, 5 november

Järfälla: Halmstad Hammers HC, borta, 2 november