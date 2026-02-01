Efterlängtad seger för Kungälv – steg åt rätt håll mot Dalen

Kungälv vann med 6–3 mot Dalen

Mack Keryluk med tre mål för Kungälv

Oscar Gustavsson avgjorde för Kungälv

Kungälv har haft en tung period med sju förluster i rad i hockeyettan södra. Men borta mot Dalen bröts den tunga sviten. Det blev 3–6 (0–1, 3–2, 0–3) i matchen i Smedjehov.

– Verkligen en viktig och skön seger där hela laget ger sitt yttersta för att få med tre poäng. Sedan måste man ju lyfta fram Mack, som var tillbaka efter ett långt skadeuppehåll och gör ett hattrick så nu gäller det att ta med den här känslan och plocka tre nya poäng hemma mot Grums på onsdag, tyckte Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo.

Kungälv tog ledningen efter tio minuters spel genom Mack Keryluk efter förarbete av Elis Rix och Isak Wignell.

Dalen förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Kungälv spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–6 genom mål av Oscar Gustavsson, Oliver Gabay och Mack Keryluk och avgjorde matchen.

Mack Keryluk gjorde tre mål för Kungälv och Elis Rix stod för tre poäng, varav ett mål.

Kungälv ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Dalen är på elfte plats.

Lagen möts igen 15 februari i Oasen.

I nästa match möter Dalen Tingsryd hemma och Kungälv möter Grums hemma. Båda matcherna spelas onsdag 4 februari 19.00.

Dalen–Kungälv 3–6 (0–1, 3–2, 0–3)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (10.55) Mack Keryluk (Elis Rix, Isak Wignell).

Andra perioden: 1–1 (21.43) Max Forsell (Liam Persson, Victor Westh), 1–2 (24.49) Mack Keryluk (Elis Rix, Oliver Gabay), 1–3 (32.42) Elis Rix (Eric Österman, Isak Wignell), 2–3 (35.06) Jesper Thörnberg (Anton Johannesson, Victor Westh), 3–3 (35.28) Hampus Sandahl (Anton Johannesson, Nils Juntorp).

Tredje perioden: 3–4 (45.49) Oscar Gustavsson (Linus Jonasson, Arvid Fagerberg), 3–5 (49.15) Oliver Gabay (Oliver Erixon, Arvid Fagerberg), 3–6 (58.18) Mack Keryluk (Max Österman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 3-0-2

Kungälv: 1-1-3

Nästa match:

Dalen: Tingsryds AIF, hemma, 4 februari 19.00

Kungälv: Grums IK Hockey, hemma, 4 februari 19.00