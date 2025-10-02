Efterlängtad seger för Karlskrona – bröt förlustsviten mot Rögle

Karlskrona segrade – 6–5 mot Rögle

Emil Jakobsen Saaby med två mål för Karlskrona

Oliver Ulander matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona har haft en tuff period med fem raka förluster i U18 regional syd herr. Men borta mot Rögle bröts den tunga sviten. Det blev 5–6 (3–1, 1–3, 1–2) i matchen i Catena Arena.

Rögle tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.27 genom Melwin Högman och gick upp till 2–0. Karlskrona kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Rögle dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. I andra perioden var det i stället Karlskrona som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Karlskrona startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 4–4 till 4–6 genom mål av Emil Jakobsen Saaby och Oliver Ulander. Rögle gjorde 5–6 genom Ebbe Gath efter 18.23 men kom aldrig närmare.

Karlskronas Max Frykberg hade tre assists och Oliver Ulander gjorde ett mål och två assist. Nicolai Malm hade tre assists för Rögle.

I tabellen innebär det här att Karlskrona nu ligger på elfte plats. Rögle är på fjärde plats.

Rögle möter Vita Hästen i nästa match borta söndag 5 oktober 14.00. Karlskrona möter samma dag Tingsryd hemma.

Rögle–Karlskrona 5–6 (3–1, 1–3, 1–2)

U18 regional syd herr, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (1.27) Melwin Högman (Hugo Wieden), 2–0 (5.38) Leo Papista (Nicolai Malm, Felix Svensson), 2–1 (6.51) Olle Willén (Alvin Palmqvist), 3–1 (15.23) Wille Lönqvist.

Andra perioden: 3–2 (22.05) Emil Jakobsen Saaby (Olle Willén), 3–3 (23.52) Hampus Ullberg (Oliver Ulander, Max Frykberg), 4–3 (25.57) Viktor Almtorp (Nicolai Malm, Leo Papista), 4–4 (32.06) León Lindgren (Max Frykberg, Edvin Svensson).

Tredje perioden: 4–5 (42.03) Emil Jakobsen Saaby (Max Frykberg, Oliver Ulander), 4–6 (55.56) Oliver Ulander (León Lindgren), 5–6 (58.23) Ebbe Gath (Wille Lönqvist, Nicolai Malm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

Karlskrona: 1-0-4

Nästa match:

Rögle: HC Vita Hästen, borta, 5 oktober

Karlskrona: Tingsryds AIF, hemma, 5 oktober