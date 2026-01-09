Efterlängtad seger för HV 71 – steg åt rätt håll mot Modo Hockey

HV 71 vann med 5–2 mot Modo Hockey

HV 71:s Julia Shaunessy tremålsskytt

HV 71:s tredje seger

HV 71 har haft en tung period med 15 förluster i rad i SDHL. Men borta mot Modo Hockey bröts den sviten. Det blev 2–5 (1–2, 0–1, 1–2) i matchen i Hägglunds Arena.

Modo Hockeys tränare Jared Cipparone:

– HV71 var rejält bättre än oss idag. All heder till dem. Vi gjorde förmodligen vår sämsta insats för säsongen. Mycket måste förändras innan söndag.

Julia Shaunessy gjorde tre mål för HV 71

HV 71 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Julia Shaunessy och Rachel Weiss innan Modo Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Lovisa Engström.

Efter 6.59 i andra perioden slog Julia Shaunessy till återigen framspelad av Alva Solberg och gjorde 1–3.

Efter 7.04 i tredje perioden ökade HV 71 på till 1–4 återigen genom Julia Shaunessy.

Modo Hockey reducerade dock till 2–4 genom Sarah Marchand efter 13.35 av perioden.

HV 71 kunde dock avgöra till 2–5 med 42 sekunder kvar av matchen genom Alva Johansson.

Julia Shaunessy gjorde tre mål för HV 71.

Modo Hockey har två vinster och tre förluster och 10–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har en vinst och fyra förluster och 11–14 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Modo Hockey på femte plats och HV 71 sist, på tionde plats.

Söndag 11 januari 12.00 spelar Modo Hockey hemma mot Frölunda HC. HV 71 möter Luleå hemma i Husqvarna Garden fredag 16 januari 18.00.

Modo Hockey–HV 71 2–5 (1–2, 0–1, 1–2)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (4.11) Julia Shaunessy (Beatrice Hjälm), 0–2 (4.43) Rachel Weiss (Kennedy Bobyck), 1–2 (16.36) Lovisa Engström (Sydney Pedersen).

Andra perioden: 1–3 (26.59) Julia Shaunessy (Alva Solberg).

Tredje perioden: 1–4 (47.04) Julia Shaunessy (Adriana Van De Leest), 2–4 (53.35) Sarah Marchand (Ebba Hedqvist, Courtney Vorster), 2–5 (59.18) Alva Johansson (Kennedy Bobyck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-2-1

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Modo Hockey: Frölunda HC, hemma, 11 januari 12.00

HV 71: Luleå/MSSK, hemma, 16 januari 18.00