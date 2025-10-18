Efterlängtad seger för Guts/Valdemarsvik – bröt förlustsviten mot Mighty Ravens

Guts/Valdemarsvik-seger med 6–3 mot Mighty Ravens

Charlie Goldfarb avgjorde för Guts/Valdemarsvik

Sjunde förlusten i rad för Mighty Ravens

Det har varit en tung period med fem förluster i rad för Guts/Valdemarsvik i U20 division 1 C syd herr. Men hemma mot Mighty Ravens bröts den tuffa sviten. Det blev 6–3 (3–0, 0–3, 3–0) i matchen i Arena Grosvad.

Nässjö nästa för Guts/Valdemarsvik

Guts/Valdemarsvik stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 1.35. Mighty Ravens reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden. Guts/Valdemarsvik spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 6–3 genom mål av Charlie Goldfarb, John Pie och Nils Ekelund och avgjorde matchen.

Guts/Valdemarsviks John Pie stod för två mål och två assists, Charlie Goldfarb gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Nils Ekelund gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Guts/Valdemarsvik på sjunde plats och Mighty Ravens sist, på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 november i Stångebro Ishall.

Lördag 25 oktober spelar Guts/Valdemarsvik hemma mot Nässjö 16.00 och Mighty Ravens mot Vita Hästen J20 borta 14.00 i Himmelstalundshallen.

Guts/Valdemarsvik–Mighty Ravens 6–3 (3–0, 0–3, 3–0)

U20 division 1 C syd herr, Arena Grosvad

Första perioden: 1–0 (17.56) Nils Ekelund (Charlie Goldfarb, John Pie), 2–0 (19.24) Timmy Lövgren (Robin Laveryd Kratz, Charlie Goldfarb), 3–0 (19.31) John Pie (Nils Ekelund).

Andra perioden: 3–1 (28.15) Kevin Ringdahl (Gergö Kotán), 3–2 (37.29) Luca Raffelsberger (Isak Lefdén), 3–3 (38.39) Isac Tolf (Isak Lefdén, Gergö Kotán).

Tredje perioden: 4–3 (48.05) Charlie Goldfarb (John Pie), 5–3 (49.48) John Pie (Charlie Goldfarb, Benjamin Fornasaro), 6–3 (55.50) Nils Ekelund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 1-0-4

Mighty Ravens: 0-0-5

Nästa match:

Guts/Valdemarsvik: Nässjö HC, hemma, 25 oktober

Mighty Ravens: HC Vita Hästen, borta, 25 oktober