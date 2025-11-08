Efterlängtad seger för Grums IK 2 – steg åt rätt håll mot Forshaga

Grums IK 2 segrade – 5–3 mot Forshaga

David Palm avgjorde för Grums IK 2

Femte raka förlusten för Forshaga

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Grums IK 2 i U20 Div 1 västra B herr. Men hemma mot Forshaga bröts den sviten. Det blev 5–3 (1–2, 2–1, 2–0) i matchen i Billerudhallen.

Grums IK 2–Forshaga – mål för mål

Forshaga tog ledningen i början av första perioden genom Felix Strömdahl.

Grums IK 2 kvitterade till 1–1 genom Victor Arwengrim med 2.08 kvar att spela.

Efter 19.00 i matchen gjorde Forshaga 1–2 genom Casper Gustafsson. Grums IK 2 kvitterade till 2–2 genom Samuel Nyman i början av andra perioden i andra perioden.

Forshaga tog ledningen på nytt genom Casper Gustafsson som gjorde sitt andra mål efter 8.29.

Grums IK 2 gjorde 3–3 genom Viggo Mörk med 4.37 kvar att spela av perioden. I tredje perioden gjorde Grums IK 2 4–3 efter 9.58 genom David Palm framspelad av Nils Forsgren. Och med bara 1.49 kvar satte Zeb Alstad avgörande 5–3.

Grums IK 2 har en seger och fyra förluster och 12–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Forshaga har fem förluster och 12–28 i målskillnad.

Den 31 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Ängevi Ishall.

Nästa motstånd för Grums IK 2 är Kils AIK U20. Lagen möts måndag 10 november 19.45 i Sannerudshallen. Forshaga tar sig an Nor IK U23/Solstad HC hemma onsdag 12 november 19.15.

Grums IK 2–Forshaga 5–3 (1–2, 2–1, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (2.50) Felix Strömdahl (Ludwig Jörmar Malmeros), 1–1 (17.52) Victor Arwengrim (Maximus Ruff, Filip Gillström), 1–2 (19.00) Casper Gustafsson.

Andra perioden: 2–2 (20.45) Samuel Nyman, 2–3 (28.29) Casper Gustafsson (Carl Leo), 3–3 (35.23) Viggo Mörk (David Palm).

Tredje perioden: 4–3 (49.58) David Palm (Nils Forsgren), 5–3 (58.11) Zeb Alstad.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 1-0-4

Forshaga: 0-0-5

Nästa match:

Grums IK 2: Kils AIK IK U23, borta, 10 november

Forshaga: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 12 november