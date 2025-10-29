Efterlängtad seger för Färjestad – bröt förlustsviten mot Frölunda HC

Färjestad-seger med 2–0 mot Frölunda HC

Julie Gough avgjorde för Färjestad

Färjestad höll nollan

Färjestad har haft en tung period med sex förluster i rad i SDHL. Men hemma mot Frölunda HC bröts den tuffa sviten. Det blev 2–0 (1–0, 1–0, 0–0) i matchen i Löfbergs Arena.

Efter 15 matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Frölunda HC.

Färjestad–Frölunda HC – mål för mål

Färjestad tog ledningen efter fyra minuter genom Julie Gough assisterad av Annie Silén och Emma Murén. Efter 1.51 i andra perioden slog Ella Albinsson till på pass av Lauren Bellefontaine och Kaitlin Chan och gjorde 2–0. Tredje perioden blev mållös och Färjestad höll i sin 2–0-ledning och vann.

I nästa match möter Färjestad HV 71 borta på lördag 1 november 12.00. Frölunda HC möter Linköping fredag 31 oktober 19.00 hemma.

Färjestad–Frölunda HC 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (4.58) Julie Gough (Annie Silén, Emma Murén).

Andra perioden: 2–0 (21.51) Ella Albinsson (Lauren Bellefontaine, Kaitlin Chan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 1-0-4

Frölunda HC: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: HV 71, borta, 1 november

Frölunda HC: Linköping HC, hemma, 31 oktober