Efterlängtad seger för Borås – steg åt rätt håll mot Visby/Roma

Borås vann med 3–2 efter förlängning

Adam Hirsch avgjorde för Borås

Mariestad nästa för Borås

Borås har haft en tung period med fyra förluster i rad i hockeyettan södra. Men hemma mot Visby/Roma bröts den sviten. Det blev 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0) efter förlängning i matchen i Borås Ishall.

Adam Hirsch slog till 1.20 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Borås–Visby/Roma – mål för mål

Christian Lindberg gjorde 1–0 till Borås efter 19.46 efter förarbete från Emil Smedberg och Jonas Nyman.

Efter 6.18 i andra perioden slog Anton Svensson till på pass av Olle Andersson och Noa Lindqvist-Muci och kvitterade för Visby/Roma.

6.24 in i tredje perioden slog Max Wahlgren till framspelad av Olle Andersson och gav laget ledningen. 8.18 in i perioden satte August Hansson pucken framspelad av Alex Bryngelsson och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.20 innan Borås också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Adam Hirsch.

Borås har en seger och fyra förluster och 8–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Visby/Roma har två vinster och tre förluster och 14–13 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Visby/Roma med 5–1.

Borås tar sig an Mariestad i nästa match borta onsdag 4 februari 19.00. Visby/Roma möter Västervik hemma fredag 6 februari 19.00.

Borås–Visby/Roma 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (19.46) Christian Lindberg (Emil Smedberg, Jonas Nyman).

Andra perioden: 1–1 (26.18) Anton Svensson (Olle Andersson, Noa Lindqvist-Muci).

Tredje perioden: 1–2 (46.24) Max Wahlgren (Olle Andersson), 2–2 (48.18) August Hansson (Alex Bryngelsson).

Förlängning: 3–2 (61.20) Adam Hirsch.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-1-3

Visby/Roma: 2-1-2

Nästa match:

Borås: Mariestad BoIS HC, borta, 4 februari 19.00

Visby/Roma: Västerviks IK, hemma, 6 februari 19.00