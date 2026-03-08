Efter tunga perioden: Ny seger för Kristianstad

Kristianstad vann med 8–5 mot Limhamn

Marlon Thelin med tre mål för Kristianstad

Rasmus Olsson avgjorde för Kristianstad

Kristianstad spelar riktigt bra i U18 division 1 syd C vår efter en tidigare tuff period. När laget mötte Limhamn hemma i Kristianstads Ishall på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 8–5 (2–2, 1–3, 5–0).

Marlon Thelin tremålsskytt för Kristianstad

Limhamn tog ledningen i början av första perioden genom Ryder Ranelid.

Kristianstad gjorde 1–1 genom Marlon Thelin efter 11.18.

Limhamn tog ledningen på nytt genom Tage Almqvist efter 14.18 i matchen.

Kristianstad gjorde 2–2 genom Isak Hofvander med 3.31 kvar att spela.

Limhamn var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–5.

I tredje perioden var det Kristianstad som var starkast. Laget vann perioden med hela 5–0 och matchen med 8–5.

Sylver Hulzebosch gjorde två mål för Limhamn och två assist, Ryder Ranelid stod för tre poäng, varav ett mål och Emil Gerlach hade tre assists. Rasmus Olsson gjorde två mål och totalt tre poäng för Kristianstad, Marlon Thelin gjorde tre mål och Albert Persson Kruse gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Kristianstad och Limhamn den här säsongen. Limhamn HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Kristianstads IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Kristianstad–Limhamn 8–5 (2–2, 1–3, 5–0)

U18 division 1 syd C vår, Kristianstads Ishall

Första perioden: 0–1 (1.08) Ryder Ranelid (Emil Gerlach, Sylver Hulzebosch), 1–1 (11.18) Marlon Thelin (Assar Seipp), 1–2 (14.18) Tage Almqvist (Sebastian Handin), 2–2 (16.29) Isak Hofvander.

Andra perioden: 3–2 (21.19) Rasmus Olsson (Amadeus Sivius, Wille Strandberg), 3–3 (30.04) Sylver Hulzebosch (Ryder Ranelid, Emil Gerlach), 3–4 (33.17) Sylver Hulzebosch (Emil Gerlach), 3–5 (38.29) William Nordgaard (Ryder Ranelid, Sylver Hulzebosch).

Tredje perioden: 4–5 (41.44) Albert Persson Kruse (Max Gustafsson), 5–5 (43.22) Julius Andersson (Albert Persson Kruse, Julius Jakobsson), 6–5 (48.52) Rasmus Olsson (Wiktor Bladh, Melvin Valentinsson), 7–5 (54.07) Marlon Thelin (Albert Persson Kruse, Wiktor Bladh), 8–5 (59.59) Marlon Thelin (Rasmus Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 3-0-2

Limhamn: 3-0-2