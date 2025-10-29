Efter tunga perioden: Ny seger för Köping IF 1

Köping IF 1 segrade – 7–2 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

William Svensson gjorde tre mål för Köping IF 1

Axel Lönnqvist matchvinnare för Köping IF 1

Köping IF 1 spelar riktigt bra i U18 division 1 västra C herr efter en tidigare tuff period. När laget mötte Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hemma i Köpings Ishall på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 7–2 (3–0, 3–2, 1–0).

William Svensson med tre mål för Köping IF 1

Köping IF 1 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 6–2.

5.04 in i tredje perioden slog Rasmus Nordling till och ökade ledningen. 7–2-målet blev matchens sista.

William Svensson gjorde tre mål för Köping IF 1 och ett målgivande pass och Axel Lönnqvist stod för ett mål och två assists.

I tabellen innebär det här att Köping IF 1 nu ligger på fjärde plats. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är på åttonde plats. Ett tapp för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF som låg på tredje plats så sent som den 3 oktober.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 december i Råsshallen.

I nästa match, söndag 2 november möter Köping IF 1 Eskilstuna Linden 2 borta i Smehallen 18.00 medan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF spelar hemma mot Hällefors IK/Nora HC 13.30.

Köping IF 1–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 7–2 (3–0, 3–2, 1–0)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (1.07) Malte Bergqvist (Felix Sjöquist), 2–0 (13.28) Noel Brolin-Öhrn (Malte Bergqvist, Felix Sjöquist), 3–0 (19.01) Axel Lönnqvist (Kian Lilja, William Svensson).

Andra perioden: 4–0 (24.58) William Svensson (Liam Norgren, Axel Lönnqvist), 4–1 (26.04) Elliot Krantz (Theodor Öfverström), 4–2 (26.55) Adrian Ibrahimi-Ramadani (Wille Lundström, Elliot Krantz), 5–2 (27.44) William Svensson (Axel Lönnqvist, Liam Norgren), 6–2 (32.27) William Svensson (Kian Lilja).

Tredje perioden: 7–2 (45.04) Rasmus Nordling.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 1: 3-1-1

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 2-0-3

Nästa match:

Köping IF 1: Eskilstuna Linden:2, borta, 2 november

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Hällefors IK/Nora HC, hemma, 2 november