Efter tunga perioden – ny seger för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 vann med 5–2 mot Sundsvall Hockey U18

Noel Lindgren avgjorde för Clemensnäs U18

Tredje raka segern för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 spelar riktigt bra i U18 regional norr fortsättning vår herr efter att haft en tuff period tidigare. När laget mötte Sundsvall Hockey U18 på hemmaplan i Kopparhallen på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 5–2 (1–2, 2–0, 2–0).

Clemensnäs U18–Sundsvall Hockey U18 – mål för mål

Sundsvall Hockey U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Charlie Ramsell och Lucas Filipp innan Clemensnäs U18 svarade och gjorde 2–1 genom Linus Stenman.

Efter 5.39 i andra perioden nätade Oskar Öhrvall på pass av Filip Grundström och Theo Holmström och kvitterade för Clemensnäs U18. Noel Lindgren gjorde dessutom 3–2 efter 16.12 framspelad av Oskar Öhrvall och Filip Grundström.

1.15 in i tredje perioden satte Filip Lööf pucken framspelad av Filip Grundström och Max Rönnberg och ökade ledningen. Max Rönnberg stod för målet när Clemensnäs U18 punkterade matchen med ett 5–2-mål med 39 sekunder kvar att spela.

Clemensnäs U18:s Filip Grundström hade tre assists.

U18 regional norr fortsättning vår herr är nu färdigspelad. Clemensnäs U18 slutar på femte plats och Sundsvall Hockey U18 på tredje plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Clemensnäs U18–Sundsvall Hockey U18 5–2 (1–2, 2–0, 2–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (1.19) Charlie Ramsell (Hugo Müller, Viggo Ahlqvist), 0–2 (3.46) Lucas Filipp (Gustav Von Essen, Hampus Becker), 1–2 (8.28) Linus Stenman (Theo Holmström, Peter Bagrov).

Andra perioden: 2–2 (25.39) Oskar Öhrvall (Filip Grundström, Theo Holmström), 3–2 (36.12) Noel Lindgren (Oskar Öhrvall, Filip Grundström).

Tredje perioden: 4–2 (41.15) Filip Lööf (Filip Grundström, Max Rönnberg), 5–2 (59.21) Max Rönnberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs U18: 3-1-1

Sundsvall Hockey U18: 0-1-4