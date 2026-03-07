Efter tunga perioden – ny seger för Björklöven

Björklöven segrade – 5–3 mot Leksand

Björklövens Philip Hemmyr tvåmålsskytt

Elliot Bast Viklund matchvinnare för Björklöven

Björklöven spelar riktigt bra i U20 nationell norra efter att haft en tuff period tidigare. När laget mötte Leksand på hemmaplan på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 5–3 (2–1, 2–0, 1–2).

Segern var ett skönt trendbrott för Björklöven som hade åtta raka förluster mot Leksand inför lördagens match.

Philip Hemmyr gjorde två mål för Björklöven

Björklöven tog ledningen i början av första perioden genom Philip Hemmyr.

Leksand kvitterade till 1–1 genom August Lissel efter 9.22.

Efter 9.50 i matchen gjorde Björklöven 2–1 genom Max Gustafsson.

Efter 7.25 i andra perioden nätade Bruno Osmanis framspelad av Adam Weiberg och Philip Hemmyr och gjorde 3–1. Elliot Bast Viklund gjorde dessutom 4–1 efter 14.48 framspelad av Eddin Mesanovic och Philip Hemmyr.

Leksand reducerade dock på nytt till både 4–2 och 4–3 genom August Lissel och Vilgot Lidén i tredje perioden.

Björklöven kunde dock avgöra till 5–3 med 19 sekunder kvar av matchen genom Philip Hemmyr.

Björklövens Philip Hemmyr stod för två mål och två assists. August Lissel gjorde två mål och spelade fram till ett mål för Leksand.

Det här var fjärde mötet mellan Björklöven och Leksand den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Leksand vunnit.

Söndag 8 mars möter Björklöven Mora hemma 12.00 och Leksand möter Modo Hockey U20 borta 11.00.

Björklöven–Leksand 5–3 (2–1, 2–0, 1–2)

U20 nationell norra

Första perioden: 1–0 (3.59) Philip Hemmyr (Jacob Söderberg-Nelson, Elliot Bast Viklund), 1–1 (9.22) August Lissel, 2–1 (9.50) Max Gustafsson (Filip Nygren, Adam Weiberg).

Andra perioden: 3–1 (27.25) Bruno Osmanis (Adam Weiberg, Philip Hemmyr), 4–1 (34.48) Elliot Bast Viklund (Eddin Mesanovic, Philip Hemmyr).

Tredje perioden: 4–2 (43.05) August Lissel (Vilgot Lidén, Måns Dufva), 4–3 (48.18) Vilgot Lidén (August Lissel), 5–3 (59.41) Philip Hemmyr (Joakim Engholm, Jacob Söderberg-Nelson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-0-2

Leksand: 2-2-1

Nästa match:

Björklöven: Mora, hemma, 8 mars 12.00

Leksand: Modo Hockey, borta, 8 mars 11.00