Efter tio raka segrar i NHL tog vinstsviten slut för Colorado

Florida-seger med 2–1 mot Colorado

Aaron Ekblad avgjorde för Florida

Seger nummer 22 för Florida

Matchen mellan hemmalaget Florida och gästande Colorado slutade 2–1 (1–1, 1–0, 0–0). Det var första förlusten sedan den 10 december för Colorado. Därmed tog Colorados svit med tio raka segrar i NHL slut på söndagen.

I en tidigare match under dagen vann Colorado på hemmaplan mot Carolina med 5–3.

Florida–Colorado – mål för mål

Sam Bennett gjorde 1–0 till Florida efter sex minuters spel.

Colorado kvitterade till 1–1 efter 11.51 när Artturi Lehkonen fick träff på passning från Josh Manson och Brock Nelson.

Efter 18.12 i andra perioden slog Aaron Ekblad till och gav Florida ledningen.

I tredje perioden höll Florida i sin 2–1-ledning och vann.

Florida ligger på fjärde plats i Atlantic division efter matchen medan Colorado fortfarande leder Central division, elva poäng före Dallas.

Lagens första möte för säsongen vann Colorado med 6–2.

Onsdag 7 januari möter Florida Toronto borta 01.30 och Colorado möter Tampa Bay borta 01.00.

Florida–Colorado 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (6.27) Sam Bennett, 1–1 (11.51) Artturi Lehkonen (Josh Manson, Brock Nelson).

Andra perioden: 2–1 (38.12) Aaron Ekblad.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-1-2

Colorado: 4-0-1

Nästa match:

Florida: Toronto Maple Leafs, borta, 7 januari 01.30

Colorado: Tampa Bay Lightning, borta, 7 januari 01.00