Efter tio förluster i rad – äntligen är sviten bruten för VIK Hockey U20

VIK Hockey U20-seger med 3–2 mot HV 71

Avgörande målet kom efter 59.22.

VIK Hockey U20:s Albin Lilja tvåmålsskytt

Matchen mellan VIK Hockey U20 och HV 71 i ABB Arena Nord slutade 3–2 (0–1, 1–1, 2–0). Ett skönt trendbrott för VIK Hockey U20. Laget hade före lördagens hemmamatch tio förluster i rad i U20 nationell södra.

Gustav Bryvall blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål med bara 38 sekunder kvar av slutperioden.

Gustav Bryvall bakom VIK Hockey U20:s avgörande

Sigge Lindh gjorde 1–0 till gästerna HV 71 efter 12.52 efter förarbete från Oscar Pöyliö.

Efter 4.44 i andra perioden slog Albin Lilja till framspelad av Svante Uusitalo och Alvin Wengrud och kvitterade för VIK Hockey U20. HV 71:s Wille Magnertoft gjorde 1–2 efter 9.51.

17.22 in i tredje perioden slog Albin Lilja till återigen framspelad av Alvin Wengrud och Svante Uusitalo och kvitterade. Gustav Bryvall stod för målet när laget avgjorde matchen med 38 sekunder kvar att spela assisterad av Kian Clementsson Kinn och Max Joona. Därmed hade VIK Hockey U20 vänt matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

VIK Hockey U20 tar sig an LHC J20 i nästa match hemma söndag 1 mars 12.00. HV 71 möter VIK Hockey U20 hemma fredag 6 mars 19.00.

VIK Hockey U20–HV 71 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (12.52) Sigge Lindh (Oscar Pöyliö).

Andra perioden: 1–1 (24.44) Albin Lilja (Svante Uusitalo, Alvin Wengrud), 1–2 (29.51) Wille Magnertoft.

Tredje perioden: 2–2 (57.22) Albin Lilja (Alvin Wengrud, Svante Uusitalo), 3–2 (59.22) Gustav Bryvall (Kian Clementsson Kinn, Max Joona).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 1-0-4

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

VIK Hockey U20: Linköping HC, hemma, 1 mars 12.00

HV 71: VIK Västerås HK, hemma, 6 mars 19.00