Efter sex raka segrar tog vinstsviten slut för Viggbyholm

Seger för Värmdö med 4–2 mot Viggbyholm

Love Lalinder med två mål för Värmdö

Värmdös sjätte seger

Matchen mellan hemmalaget Värmdö och gästande Viggbyholm slutade 4–2 (2–0, 1–1, 1–1). Det var första förlusten sedan den 27 september för Viggbyholm. Därmed tog Viggbyholms svit med sex raka segrar i U18 allettan östra herr slut på torsdagen.

– Tycker vi gör en helt okej match, Värmdö gör det bra och tar vara på sina chanser bättre än vad vi gör. Vi gör en bra push i sista men kommer inte hela vägen fram idag tyvärr, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Love Lalinder med två mål för Värmdö

Värmdö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Viggbyholm reducerade dock till 2–1 genom Gustaf Junefelt efter 7.23 av perioden.

Värmdö utökade ledningen på nytt genom Love Lalinder efter 12.46 i andra perioden. Viggbyholm gjorde 3–2 genom Edward Hall efter 7.22 av matchen.

Värmdö kunde dock avgöra till 4–2 med 7.48 kvar av matchen genom Love Lalinder.

För tabellens utseende betyder det här att Värmdö ligger på tredje plats medan Viggbyholm har fjärdeplatsen.

Lagen spelar mot varandra igen den 5 december i Hägernäs Ishall.

Nästa motstånd för Värmdö är Järna. Lagen möts lördag 25 oktober 14.45 i Ekhallen. Viggbyholm tar sig an Lidingö Vikings HC U18 borta söndag 26 oktober 13.00.

Värmdö–Viggbyholm 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (16.28) Alexander Borgström (Alexander Nevala Karlman, Edvin Boström), 2–0 (18.22) Zebulon Pavlicek (David Svedlund).

Andra perioden: 2–1 (27.23) Gustaf Junefelt (Edward Hall, Elias Cacko), 3–1 (32.46) Love Lalinder (Whilliam Cederberg).

Tredje perioden: 3–2 (47.22) Edward Hall (Gustaf Junefelt, Elias Cacko), 4–2 (52.12) Love Lalinder (David Svedlund, David Alami Merrouni).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 3-0-2

Viggbyholm: 4-0-1

Nästa match:

Värmdö: Järna SK, hemma, 25 oktober

Viggbyholm: Lidingö Vikings HC, borta, 26 oktober