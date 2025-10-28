Efter sex raka segrar tog vinstsviten slut för Mörrums GoIS U20

Kristianstad vann med 4–1 mot Mörrums GoIS U20

Isac Johansson matchvinnare för Kristianstad

Kristianstads fjärde seger för säsongen

Matchen mellan hemmalaget Kristianstad och gästande Mörrums GoIS U20 slutade 4–1 (1–0, 1–1, 2–0). Det var första förlusten sedan den 1 oktober för Mörrums GoIS U20. Därmed tog Mörrums GoIS U20:s svit med sex raka segrar i U20 division 1 E syd herr slut på tisdagen.

Tyringe nästa för Kristianstad

Svante Back gav Kristianstad ledningen efter sju minuter framspelad av Noah Johansson och Adrian Silver. Mörrums GoIS U20 kvitterade till 1–1 genom Arturs Medvedevs i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 8.21 gjorde Kristianstad 2–1 genom Isac Johansson. Även i tredje perioden var Kristianstad starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Neo Sjöstedt och Carl Ahlstrand och avgjorde matchen.

Kristianstad har två segrar och tre förluster och 16–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mörrums GoIS U20 har fyra vinster och en förlust och 38–12 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Kristianstad nu ligger på fjärde plats. Mörrums GoIS U20 leder fortfarande serien, på samma poäng som KRIF. Mörrums GoIS U20 var sexa i tabellen för 25 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mörrums GoIS IK med 4–2.

I nästa match möter Kristianstad Tyringe borta och Mörrums GoIS U20 möter Lund hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 14.00.

Kristianstad–Mörrums GoIS U20 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

U20 division 1 E syd herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (7.11) Svante Back (Noah Johansson, Adrian Silver).

Andra perioden: 1–1 (22.28) Arturs Medvedevs (Robin Eskelinen, Lucas Johansson Blomgren), 2–1 (28.21) Isac Johansson (Rasmus Olsson).

Tredje perioden: 3–1 (47.33) Neo Sjöstedt (Max Pärlemar-Svensson, Scott Hogland), 4–1 (54.52) Carl Ahlstrand (Max Pärlemar-Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 2-0-3

Mörrums GoIS U20: 4-0-1

Nästa match:

Kristianstad: Tyringe SoSS, borta, 1 november

Mörrums GoIS U20: Lund Giants HC, hemma, 1 november