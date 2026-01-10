Efter sex raka segrar tog vinstsviten slut för Huddinge

IFK Täby HC-seger med 3–1 mot Huddinge

Jonathan Kucera avgjorde för IFK Täby HC

Andra raka segern för IFK Täby HC

Matchen mellan hemmalaget Huddinge och gästande IFK Täby HC slutade 1–3 (0–3, 1–0, 0–0). Förlusten var den första i serien för Huddinge. Därmed tog Huddinges svit med sex raka segrar i U20 region öst fortsättning herr slut på lördagen. Förlusten var den första i serien för Huddinge.

Huddinge–IFK Täby HC – mål för mål

IFK Täby HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.11 i mitten av perioden.

Efter 2.19 i andra perioden reducerade Huddinge till 1–3 genom Noah Herndal efter förarbete från Daniel Lazienkiewicz och Elias Callin.

I tredje perioden höll IFK Täby HC i sin 3–1-ledning och vann.

IFK Täby HC:s Alexander Engelhardt hade tre assists.

Huddinge har fyra vinster och en förlust och 21–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Täby HC har två vinster och tre förluster och 13–18 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari i Tibble Ishall.

I nästa match, måndag 12 januari möter Huddinge Flemingsberg borta i Visättra Ishall 19.40 medan IFK Täby HC spelar hemma mot Nacka 20.10.

Huddinge–IFK Täby HC 1–3 (0–3, 1–0, 0–0)

U20 region öst fortsättning herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (1.41) Sebastian Falck (Alexander Engelhardt, Jonathan Kucera), 0–2 (9.13) Jonathan Kucera (Loke Börjeson, Alexander Engelhardt), 0–3 (10.52) Vilgot Rietz (Alexander Engelhardt).

Andra perioden: 1–3 (22.19) Noah Herndal (Daniel Lazienkiewicz, Elias Callin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

IFK Täby HC: 2-0-3

Nästa match:

Huddinge: Flemingsbergs IK, borta, 12 januari 19.40

IFK Täby HC: Nacka HK, hemma, 12 januari 20.10