Efter sex raka segrar tog vinstsviten slut för Huddinge
- IFK Täby HC-seger med 3–1 mot Huddinge
- Jonathan Kucera avgjorde för IFK Täby HC
- Andra raka segern för IFK Täby HC
Matchen mellan hemmalaget Huddinge och gästande IFK Täby HC slutade 1–3 (0–3, 1–0, 0–0). Förlusten var den första i serien för Huddinge. Därmed tog Huddinges svit med sex raka segrar i U20 region öst fortsättning herr slut på lördagen. Förlusten var den första i serien för Huddinge.
Huddinge–IFK Täby HC – mål för mål
IFK Täby HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.11 i mitten av perioden.
Efter 2.19 i andra perioden reducerade Huddinge till 1–3 genom Noah Herndal efter förarbete från Daniel Lazienkiewicz och Elias Callin.
I tredje perioden höll IFK Täby HC i sin 3–1-ledning och vann.
IFK Täby HC:s Alexander Engelhardt hade tre assists.
Huddinge har fyra vinster och en förlust och 21–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Täby HC har två vinster och tre förluster och 13–18 i målskillnad.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari i Tibble Ishall.
I nästa match, måndag 12 januari möter Huddinge Flemingsberg borta i Visättra Ishall 19.40 medan IFK Täby HC spelar hemma mot Nacka 20.10.
Huddinge–IFK Täby HC 1–3 (0–3, 1–0, 0–0)
U20 region öst fortsättning herr, Björkängshallen
Första perioden: 0–1 (1.41) Sebastian Falck (Alexander Engelhardt, Jonathan Kucera), 0–2 (9.13) Jonathan Kucera (Loke Börjeson, Alexander Engelhardt), 0–3 (10.52) Vilgot Rietz (Alexander Engelhardt).
Andra perioden: 1–3 (22.19) Noah Herndal (Daniel Lazienkiewicz, Elias Callin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Huddinge: 4-0-1
IFK Täby HC: 2-0-3
Nästa match:
Huddinge: Flemingsbergs IK, borta, 12 januari 19.40
IFK Täby HC: Nacka HK, hemma, 12 januari 20.10
