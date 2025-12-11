Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Vallentuna

Seger för Vallentuna med 4–3 efter förlängning

Alvin Ferm avgjorde för Vallentuna

Vallentunas femte seger

Matchen mellan Värmdö och Vallentuna i Ekhallen slutade 3–4 (0–0, 1–1, 2–2, 0–1) efter förlängning. Ett skönt trendbrott för Vallentuna. Laget hade före torsdagens bortamatch fyra förluster i rad i U18 allettan östra herr.

Segermålet för Vallentuna stod Alvin Ferm för 3.40 in i förlängningen.

IK Göta nästa för Vallentuna

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 7.10 in i andra perioden som Värmdö tog ledningen genom Lucas Asplund framspelad av David Svedlund.

Efter 16.55 i andra perioden nätade Elias Talipov på pass av Rune Af Sandberg och kvitterade för Vallentuna.

Värmdö gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Alexander Borgström och Elias Ahnfeldt.

Vallentuna reducerade och kvitterade till 3–3 genom Viggo Ahlqvist och Isac Mattsson i tredje perioden.

Matchvinnare för bortalaget Vallentuna blev Alvin Ferm som 3.40 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Värmdö har tre vinster och två förluster och 24–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har en vinst och fyra förluster och 13–22 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Värmdö på andra plats i tabellen medan Vallentuna är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Värmdö HC med 4–1.

Värmdö möter Enköping i nästa match borta söndag 14 december 16.00. Vallentuna möter samma dag IK Göta hemma.

Värmdö–Vallentuna 3–4 (0–0, 1–1, 2–2, 0–1)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Andra perioden: 1–0 (27.10) Lucas Asplund (David Svedlund), 1–1 (36.55) Elias Talipov (Rune Af Sandberg).

Tredje perioden: 2–1 (46.05) Alexander Borgström (Victor Svedlund), 3–1 (47.35) Elias Ahnfeldt (David Svedlund, Sverre Eklinder), 3–2 (47.55) Viggo Ahlqvist, 3–3 (50.35) Isac Mattsson (John Karling Merlid, Rune Af Sandberg).

Förlängning: 3–4 (63.40) Alvin Ferm (Charlie Bergqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 3-1-1

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Värmdö: Enköpings SK HK, borta, 14 december 16.00

Vallentuna: IK Göta, hemma, 14 december 16.00