Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Sollentuna

Matchen mellan SDE och Sollentuna i Stockhagens Ishall slutade 1–3 (0–1, 1–2, 0–0). Ett skönt trendbrott för Sollentuna. Laget hade före torsdagens bortamatch fyra förluster i rad i U18 regional öst fortsättningsserie herr.

Filip Olsson gjorde 1–0 till Sollentuna efter 16 minuters spel efter förarbete av Ondrej Charvat.

Sollentuna gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Viggo Bohlinder och Filip Olsson och punkterade matchen.

Melker Kastevik reducerade förvisso men närmare än 1–3 kom inte SDE. Tredje perioden blev mållös och Sollentuna tog därmed en stabil seger.

Tredje perioden blev mållös och Sollentuna höll i sin 3–1-ledning och vann.

Sollentuna har startat svagt och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. SDE har åtta poäng.

När lagen senast möttes vann Sollentuna HC med 6–5 efter avgörande på straffar.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter SDE Nacka i Stockhagens Ishall 13.30. Sollentuna tar sig an Brinken borta 18.30.

SDE–Sollentuna 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (16.51) Filip Olsson (Ondrej Charvat).

Andra perioden: 0–2 (22.42) Viggo Bohlinder (Gabriel Gennaro Kilian), 0–3 (33.56) Filip Olsson (Nikolaj Alkas Alias, Ondrej Charvat), 1–3 (34.46) Melker Kastevik (Elton Mannerhill, Nils Pulkkinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-0-2

Sollentuna: 1-0-4

Nästa match:

SDE: Nacka HK, hemma, 30 november

Sollentuna: Brinkens IF, borta, 30 november