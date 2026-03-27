Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Seattle

Seger för Seattle med 4–3 efter förlängning

Ottawa nästa för Tampa Bay

Matchen mellan Tampa Bay och Seattle i Benchmark International Arena slutade 3–4 (1–2, 2–1, 0–0, 0–1) efter förlängning. Ett skönt trendbrott för Seattle. Laget hade före fredagens bortamatch fyra förluster i rad i NHL.

Segermålet för Seattle stod Brandon Montour för 2.47 in i förlängningen.

Seattle tog ledningen i första perioden genom Brandon Montour.

Tampa Bay kvitterade till 1–1 genom Anthony Cirelli med 2.59 kvar att spela.

Seattle gjorde 1–2 genom Kaapo Kakko på pass av Chandler Stephenson och Bobby Mcmann efter 18.12 i matchen.

Seattle utökade ledningen genom Bobby Mcmann på pass av Kaapo Kakko och Adam Larsson efter 3.35 i andra perioden.

Tampa Bay reducerade och kvitterade till 3–3 genom Jake Guentzel och Corey Perry i början av andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 2.47 innan Seattle avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Brandon Montour, framspelad av Shane Wright och Berkly Catton.

Tampa Bay har tre vinster och två förluster och 23–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Seattle har en vinst och fyra förluster och 13–22 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Tampa Bay med 6–2.

Lördag 28 mars spelar Tampa Bay hemma mot Ottawa 18.00 och Seattle mot Buffalo borta 22.30 i KeyBank Center.

Tampa Bay–Seattle 3–4 (1–2, 2–1, 0–0, 0–1)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (15.18) Brandon Montour (Frederick Gaudreau, Oscar Fisker Moelgaard), 1–1 (17.01) Anthony Cirelli (Brandon Hagel, Charle-Edouard D’Astous), 1–2 (18.12) Kaapo Kakko (Chandler Stephenson, Bobby Mcmann).

Andra perioden: 1–3 (23.35) Bobby Mcmann (Kaapo Kakko, Adam Larsson), 2–3 (25.56) Jake Guentzel (Darren Raddysh, Charle-Edouard D’Astous), 3–3 (30.18) Corey Perry (Jake Guentzel, Nikita Kutjerov).

Förlängning: 3–4 (62.47) Brandon Montour (Shane Wright, Berkly Catton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 3-2-0

Seattle: 1-1-3

Tampa Bay: Ottawa Senators, hemma, 28 mars 18.00

Seattle: Buffalo Sabres, borta, 28 mars 22.30