Efter förlustsviten: Seger igen för Vancouver – 6–3 mot Chicago

Seger för Vancouver med 6–3 mot Chicago

Brock Boeser med två mål för Vancouver

Chicagos andra raka förlust

Sju förluster i rad i NHL räckte. Borta mot Chicago bröts den tuffa sviten för Vancouver. Det blev 3–6 (2–3, 1–0, 0–3) i matchen på lördagen.

Brock Boeser tvåmålsskytt för Vancouver

Vancouver var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 19.17 i andra perioden nätade Frank Nazar framspelad av Alex Vlasic och Ilja Michejev och kvitterade för Chicago.

Vancouver spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–6 genom två mål av Brock Boeser och ett mål av Max Sasson och avgjorde matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 8 mars spelar Chicago borta mot Dallas 23.00 och Vancouver mot Winnipeg borta 01.00 i Canada Life Centre.

Chicago–Vancouver 3–6 (2–3, 1–0, 0–3)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (1.08) Ryan Donato (Frank Nazar, Alex Vlasic), 1–1 (2.08) Drew O’Connor (Tom Willander, Marcus Pettersson), 1–2 (2.32) Jake DeBrusk (Zeev Buium, Elias Pettersson), 1–3 (6.32) Teddy Blugers (Marcus Pettersson, Max Sasson), 2–3 (12.00) Ilja Michejev (Oliver Moore, Tyler Bertuzzi).

Andra perioden: 3–3 (39.17) Frank Nazar (Alex Vlasic, Ilja Michejev).

Tredje perioden: 3–4 (42.40) Brock Boeser (Linus Karlsson, Jake DeBrusk), 3–5 (58.34) Max Sasson, 3–6 (59.44) Brock Boeser (Marco Rossi, Filip Hronek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-1-3

Vancouver: 1-1-3

Nästa match:

Chicago: Dallas Stars, borta, 8 mars 23.00

Vancouver: Winnipeg Jets, borta, 8 mars 01.00