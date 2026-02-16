Efter förlustsviten: Seger igen för Troja-Ljungby – 4–2 mot SSK

Troja-Ljungby vann med 4–2 mot SSK

Anton Gradin matchvinnare för Troja-Ljungby

Troja-Ljungbys åttonde seger för säsongen

Inför matchen var facit sex raka förluster i hockeyallsvenskan. Hemma mot SSK bröts den tuffa sviten för Troja-Ljungby. Det blev 4–2 (0–1, 1–0, 3–1) i matchen på måndagen.

Troja-Ljungby–SSK – mål för mål

Niklas Arell gav SSK ledningen efter 11.33 med assist av Patrik Zackrisson.

Efter 6.30 i andra perioden slog Zachary Wytinck till på pass av Allan Mcshane och kvitterade för Troja-Ljungby.

Troja-Ljungby hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.44 genom Brandon Frattaroli och gick upp till 3–1 innan SSK svarade.

Slutresultatet blev 4–2 i Troja-Ljungbys favör.

Troja-Ljungby har en seger och fyra förluster och 10–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK har tre vinster och två förluster och 11–12 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Troja-Ljungby på 14:e och sista plats och SSK på åttonde plats.

Lagen möts igen i SP Arena, måndag 23 februari 19.00.

Troja-Ljungby–SSK 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (11.33) Niklas Arell (Patrik Zackrisson).

Andra perioden: 1–1 (26.30) Zachary Wytinck (Allan Mcshane).

Tredje perioden: 2–1 (44.44) Brandon Frattaroli (Isak Salqvist, Zachary Wytinck), 3–1 (52.32) Anton Gradin (Isak Salqvist), 3–2 (57.41) Patrik Zackrisson (Hampus Harlestam), 4–2 (58.42) Allan Mcshane (Hampus Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-0-4

SSK: 3-0-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: Södertälje SK, hemma, 23 februari 19.00

SSK: IF Troja-Ljungby, borta, 23 februari 19.00