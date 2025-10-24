Efter förlustsviten: Seger igen för Nashville – 2–1 mot Vancouver

Nashville-seger med 2–1 mot Vancouver

Cole Smith avgjorde för Nashville

Vancouvers andra raka förlust

Fyra förluster i rad i NHL hade laget inför matchen. Hemma mot Vancouver bröts den tuffa sviten för Nashville. Det blev 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) i matchen på fredagen.

Los Angeles nästa för Nashville

Den första perioden slutade 0–0. Nashville gjorde 1–0 genom Ryan O’Reilly efter 9.01 i andra perioden.

Vancouver kvitterade till 1–1 genom Max Sasson efter 11.49 av perioden. 6 minuter in i tredje perioden slog Cole Smith till på pass av Justin Barron och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Det här var Nashvilles andra uddamålsseger den här säsongen.

Söndag 26 oktober möter Nashville Los Angeles hemma 02.00 och Vancouver möter Montreal hemma 01.00.

Nashville–Vancouver 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Andra perioden: 1–0 (29.01) Ryan O’Reilly, 1–1 (31.49) Max Sasson (Linus Karlsson).

Tredje perioden: (Justin Barron).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-1-3

Vancouver: 3-0-2

Nästa match:

Nashville: Los Angeles Kings, hemma, 26 oktober

Vancouver: Montreal Canadiens, hemma, 26 oktober