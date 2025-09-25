Efter förlustsviten: Seger igen för Linköping – 2–0 mot Rögle

Linköping segrade – 2–0 mot Rögle

Nicholas Shore matchvinnare för Linköping

Rögle nu sjunde, Linköping på 13:e plats

Fyra förluster i rad i SHL räckte. Borta mot Rögle bröts den tuffa sviten för Linköping. Det blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1) i matchen på torsdagen.

Rögle–Linköping – mål för mål

Första perioden blev mållös. Det var först 12.59 in i andra perioden som Linköping tog ledningen genom Nicholas Shore på pass av Jakub Vrana och Fredrik Karlström.

Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med fem sekunder kvar att spela genom Markus Ljungh framspelad av Robin Kovacs och Rasmus Rissanen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Linköping är på 13:e plats.

På lördag 27 september 18.00 spelar Rögle hemma mot Brynäs, och Linköping hemma mot Malmö.

Rögle–Linköping 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

SHL, Catena Arena

Andra perioden: 0–1 (32.59) Nicholas Shore (Jakub Vrana, Fredrik Karlström).

Tredje perioden: 0–2 (59.55) Markus Ljungh (Robin Kovacs, Rasmus Rissanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

Linköping: 1-0-4

Nästa match:

Rögle: Brynäs IF, hemma, 27 september

Linköping: IF Malmö Redhawks, hemma, 27 september