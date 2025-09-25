Efter förlustsviten: Seger igen för Linköping – 2–0 mot Rögle
- Linköping segrade – 2–0 mot Rögle
- Nicholas Shore matchvinnare för Linköping
- Rögle nu sjunde, Linköping på 13:e plats
Fyra förluster i rad i SHL räckte. Borta mot Rögle bröts den tuffa sviten för Linköping. Det blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1) i matchen på torsdagen.
Rögle–Linköping – mål för mål
Första perioden blev mållös. Det var först 12.59 in i andra perioden som Linköping tog ledningen genom Nicholas Shore på pass av Jakub Vrana och Fredrik Karlström.
Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med fem sekunder kvar att spela genom Markus Ljungh framspelad av Robin Kovacs och Rasmus Rissanen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Linköping är på 13:e plats.
På lördag 27 september 18.00 spelar Rögle hemma mot Brynäs, och Linköping hemma mot Malmö.
Rögle–Linköping 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
SHL, Catena Arena
Andra perioden: 0–1 (32.59) Nicholas Shore (Jakub Vrana, Fredrik Karlström).
Tredje perioden: 0–2 (59.55) Markus Ljungh (Robin Kovacs, Rasmus Rissanen).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Rögle: 3-0-2
Linköping: 1-0-4
Nästa match:
Rögle: Brynäs IF, hemma, 27 september
Linköping: IF Malmö Redhawks, hemma, 27 september
Den här artikeln handlar om: