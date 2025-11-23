Efter förlustsviten: Seger igen för Grums – 3–2 mot Mjölby

Grums vann med 3–2 efter förlängning

Joel Nyman avgjorde för Grums

Första segern för Grums

Sju förluster i rad i hockeyettan södra fick räcka. Borta mot Mjölby bröts den tuffa sviten för Grums. Det blev 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1) efter förlängning i matchen på söndagen.

Joel Nyman blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter bara 25 sekunder i förlängningen.

Kungälv nästa för Grums

Grums startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Arwid Eldh Gustavsson och Alexander Henningsson innan Mjölby svarade och gjorde 2–1 genom Alwin Rosén.

Mjölby kvitterade till 2–2 redan efter efter 3.10 i andra perioden genom Emil Rooth på pass av Andreas Nelly och Alexander Fredriksson.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Grums blev Joel Nyman som 25 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet. Målet var Joel Nymans femte i hockeyettan södra.

Det här var Mjölbys andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Grums andra uddamålsseger.

Det här betyder att Mjölby är kvar på sjunde plats och Grums stannar sist, på 20:e plats, i serien. Ett tapp för Mjölby som låg på första plats så sent som den 6 november.

Lagens första möte för säsongen vann Mjölby HC med 4–0.

Onsdag 26 november 19.00 möter Mjölby Borås hemma i ProTrain Arena medan Grums spelar hemma mot Kungälv.

Mjölby–Grums 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (1.20) Arwid Eldh Gustavsson, 0–2 (16.54) Alexander Henningsson (Theo Johansson, Elliot Ståhlberg), 1–2 (19.19) Alwin Rosén (Sebastian Lundman, David Bremer).

Andra perioden: 2–2 (23.10) Emil Rooth (Andreas Nelly, Alexander Fredriksson).

Förlängning: 2–3 (60.25) Joel Nyman (Johan Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-1-2

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Mjölby: Borås HC, hemma, 26 november

Grums: Kungälvs IK, hemma, 26 november