Efter förlustraden: Seger igen för Vimmerby – 5–2 mot Troja-Ljungby

Vimmerby vann med 5–2 mot Troja-Ljungby

Anton Carlsson avgjorde för Vimmerby

Troja-Ljungbys femte raka förlust

Fyra förluster i rad i hockeyallsvenskan räckte. Hemma mot Troja-Ljungby bröts den tuffa sviten för Vimmerby. Det blev 5–2 (1–1, 4–1, 0–0) i matchen på måndagen.

AIK nästa för Vimmerby

Allan Mcshane gjorde 1–0 till gästerna Troja-Ljungby efter tio minuter på passning från Linus Skager och Dennis Fröland.

1–1 kom efter 18.12 genom Hugo Lejon efter pass från Elias Lindgren och Emil Ekholm.

Vimmerby var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 5–2.

I tredje perioden höll Vimmerby i sin 5–2-ledning och vann.

Vimmerbys Hugo Lejon stod för ett mål och två assists.

I nästa match möter Vimmerby AIK hemma och Troja-Ljungby möter Kalmar borta. Båda matcherna spelas fredag 2 januari 19.00.

Vimmerby–Troja-Ljungby 5–2 (1–1, 4–1, 0–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 0–1 (10.53) Allan Mcshane (Linus Skager, Dennis Fröland), 1–1 (18.12) Hugo Lejon (Elias Lindgren, Emil Ekholm).

Andra perioden: 2–1 (23.29) Arvid Hurtig (Hugo Orrsten, Hugo Lejon), 3–1 (25.13) Anton Carlsson (Nick Bochen, Kevin Wennström), 4–1 (25.36) Arvid Caderoth (Hugo Lejon, Hugo Orrsten), 5–1 (25.59) Emil Ekholm (Nick Bochen, Johan Mörnsjö), 5–2 (33.13) Anton Gradin (Allan Mcshane, Dennis Fröland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-0-4

Troja-Ljungby: 0-0-5

Nästa match:

Vimmerby: AIK, hemma, 2 januari 19.00

Troja-Ljungby: Kalmar HC, borta, 2 januari 19.00