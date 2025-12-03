Efter förlustraden: Seger igen för Troja-Ljungby – 4–3 mot Modo Hockey

Sju förluster i rad i hockeyallsvenskan fick räcka. Hemma mot Modo Hockey bröts den tuffa sviten för Troja-Ljungby. Det blev 4–3 (1–2, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar i matchen på onsdagen.

Modo Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Gerry Fitzgerald.

Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 genom Filip Lennström efter 6.49.

Modo Hockey gjorde 1–2 genom Jesper Olofsson efter 13.04 i matchen.

Efter 2.04 i andra perioden kvitterade Troja-Ljungby genom Isak Salqvist efter pass från Axel Wemmenborn och Dennis Fröland.

Troja-Ljungby gjorde också 3–2 efter 13.07 i andra perioden när Filip Forsmark fick träff framspelad av Tom Hedberg och Albin Nilsson.

4.19 in i tredje perioden nätade Modo Hockeys Jesper Olofsson återigen framspelad av Milton Gästrin och Tyler Kelleher och kvitterade.

Troja-Ljungbys Filip Lennström blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Troja-Ljungby med 13–21 och Modo Hockey med 7–12 i målskillnad. Det här var Troja-Ljungbys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Modo Hockeys tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Troja-Ljungby ligger kvar på 14:e och sista plats i tabellen och Modo Hockey på fjärde plats.

Troja-Ljungby möter SSK i nästa match borta fredag 5 december 19.00. Modo Hockey möter samma dag Vimmerby borta.

Troja-Ljungby–Modo Hockey 4–3 (1–2, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (2.52) Gerry Fitzgerald, 1–1 (6.49) Filip Lennström (Max Wahlgren, Theodor Hallquisth), 1–2 (13.04) Jesper Olofsson (Tyler Kelleher, Milton Gästrin).

Andra perioden: 2–2 (22.04) Isak Salqvist (Axel Wemmenborn, Dennis Fröland), 3–2 (33.07) Filip Forsmark (Tom Hedberg, Albin Nilsson).

Tredje perioden: 3–3 (44.19) Jesper Olofsson (Milton Gästrin, Tyler Kelleher).

Straffar: 4–3 (65.00) Filip Lennström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-0-4

Modo Hockey: 1-1-3

Nästa match:

Troja-Ljungby: Södertälje SK, borta, 5 december

Modo Hockey: Vimmerby HC, borta, 5 december