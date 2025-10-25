Efter förlustraden: Seger igen för Rönnäng – 5–3 mot Hovås

Rönnäng vann med 5–3 mot Hovås

Elis Ivarsson matchvinnare för Rönnäng

Fyra mål för Rönnäng utan svar

Fyra förluster i rad i U20 division 1 A syd herr fick räcka. Borta mot Hovås bröts den tuffa sviten för Rönnäng. Det blev 3–5 (0–3, 1–2, 2–0) i matchen på lördagen.

Hovås–Rönnäng – mål för mål

Rönnäng stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Efter 0.40 i andra perioden ökade Rönnäng på till 0–4 genom Elis Ivarsson.

Hovås reducerade dock till 1–4 genom Carl Virdung Borén efter 12.19 av perioden.

Rönnäng ökade ledningen till 1–5 genom Linus Rönnäng efter 16.57. Hovås reducerade förvisso genom två mål av Carl Virdung Borén men närmare än 3–5 kom inte Hovås. Rönnäng tog därmed en säker seger.

Lucas Flyckt och Henning Sjöö gjorde ett mål och två assist var för Rönnäng. Hovås Carl Virdung Borén gjorde tre mål för Hovås.

Hovås har tre vinster och två förluster och 28–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rönnäng har en vinst och fyra förluster och 12–28 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Rönnängs IK med 7–6.

Nästa motstånd för Hovås är Lerum. Lagen möts tisdag 28 oktober 20.30 i Vättlehallen. Rönnäng tar sig an Varberg borta lördag 1 november 16.40.

Hovås–Rönnäng 3–5 (0–3, 1–2, 2–0)

U20 division 1 A syd herr, Askims Ishall

Första perioden: 0–1 (3.23) John Hermansgård (Lucas Flyckt, Henning Sjöö), 0–2 (11.17) Henning Sjöö (Lucas Flyckt), 0–3 (14.06) Lucas Flyckt (John Hermansgård, Henning Sjöö).

Andra perioden: 0–4 (20.40) Elis Ivarsson (Max Rönnäng), 1–4 (32.19) Carl Virdung Borén (Buster Fondin, Philip Hamilton), 1–5 (36.57) Linus Rönnäng (Elis Ivarsson).

Tredje perioden: 2–5 (44.41) Carl Virdung Borén (Philip Hamilton, Buster Fondin), 3–5 (55.01) Carl Virdung Borén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 3-0-2

Rönnäng: 1-0-4

Nästa match:

Hovås: Lerums BK, borta, 28 oktober

Rönnäng: Varberg HK, borta, 1 november