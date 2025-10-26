Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Hisingen

Seger för Hisingen med 3–2 mot Halmstad J18

Mateusz Myszka med två mål för Hisingen

Bäcken nästa motståndare för Halmstad J18

Matchen mellan Halmstad J18 och Hisingen i Halmstad Arena slutade 2–3 (0–1, 2–1, 0–1). Ett skönt trendbrott för Hisingen. Laget hade före söndagens bortamatch fem förluster i rad i U18 division 1 syd A.

Segermålet för Hisingen stod Mateusz Myszka för 17.07 in i tredje perioden.

Hisingens Mateusz Myszka tvåmålsskytt

Hisingen startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.01 slog John Björsander till framspelad av Valle Jonsson. Halmstad J18 kvitterade till 1–1 genom Artur Bergkvist i andra perioden.

Efter 11.38 gjorde Hisingen 1–2 genom Mateusz Myszka.

Halmstad J18 kvitterade till 2–2 genom Melwin Britz efter 14.31 av perioden. 17.07 in i tredje perioden slog Mateusz Myszka till på nytt framspelad av Ludvig Hagström och Olof Lagerlöf och avgjorde matchen.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Tuve Ishall.

Nästa motstånd för Halmstad J18 är Bäcken. Lagen möts söndag 2 november 13.00 i Marconihallen. Hisingen tar sig an Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma onsdag 29 oktober 19.30.

Halmstad J18–Hisingen 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

U18 division 1 syd A, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (2.01) John Björsander (Valle Jonsson).

Andra perioden: 1–1 (31.27) Artur Bergkvist (Abbe Nilsson), 1–2 (31.38) Mateusz Myszka (John Björsander), 2–2 (34.31) Melwin Britz (Noel Persson, Artur Bergkvist).

Tredje perioden: 2–3 (57.07) Mateusz Myszka (Ludvig Hagström, Olof Lagerlöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 4-0-1

Hisingen: 1-0-4

Nästa match:

Halmstad J18: Bäcken HC, borta, 2 november

Hisingen: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 29 oktober