Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Forshaga

Forshaga-seger med 8–5 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Oskar Fridberg tvåmålsskytt för Forshaga

Karl Elvin avgjorde för Forshaga

Matchen mellan Forshaga och Nora HC/Hällefors IK U23 i Ängevi Ishall slutade 8–5 (3–2, 4–1, 1–2). Ett skönt trendbrott för Forshaga. Laget hade före lördagens hemmamatch fem förluster i rad i U20 Div 1 västra B herr.

Forshaga var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Forshaga hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–2 efter 1.02 genom Oskar Fridberg och gick upp till 6–2 innan Nora HC/Hällefors IK U23 svarade.

I periodpausen hade Forshaga ledningen med 7–3.

Nora HC/Hällefors IK U23 hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–2 men Forshaga kunde hålla undan och vinna matchen med 8–5.

Forshagas Alexander Eriksson stod för ett mål och fyra assists, Nils Sjödin gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Oskar Fridberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Karl Elvin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Isac Wilhelmsson gjorde tre mål och en assist och William Karlsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Nora HC/Hällefors IK U23.

När lagen senast möttes vann Nora/Hällefors med 6–3.

Lördag 24 januari möter Forshaga Viking borta 14.00 och Nora HC/Hällefors IK U23 möter Kils AIK U20 hemma 15.00.

Forshaga–Nora HC/Hällefors IK U23 8–5 (3–2, 4–1, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (0.23) Alexander Eriksson (Nils Sjödin, Karl Elvin), 2–0 (3.47) Oskar Fridberg (Alexander Eriksson, Felix Strömdahl), 3–0 (14.33) Erik Lott Petersén (Alexander Eriksson, Karl Elvin), 3–1 (16.12) Isac Wilhelmsson (William Karlsson), 3–2 (19.10) Simon Svensson (Fabian Larsson).

Andra perioden: 4–2 (21.02) Oskar Fridberg (Casper Gustafsson, Edvin Hallqvist), 5–2 (23.08) Arvid Sjödin (Nils Sjödin), 6–2 (27.37) Karl Elvin (Nils Sjödin, Oskar Fridberg), 6–3 (30.52) William Karlsson (Wilmer Landmark, Isac Wilhelmsson), 7–3 (35.24) Ludwig Jörmar Malmeros (Alexander Eriksson, Erik Lott Petersén).

Tredje perioden: 7–4 (45.48) Isac Wilhelmsson (Fabian Larsson), 7–5 (51.43) Isac Wilhelmsson (William Karlsson, Linus Jansson Viklund), 8–5 (56.19) Nils Sjödin (Felix Strömdahl, Alexander Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 1-0-4

Nora HC/Hällefors IK U23: 0-0-5

Nästa match:

Forshaga: Viking HC, borta, 24 januari 14.00

Nora HC/Hällefors IK U23: Kils AIK IK U23, hemma, 24 januari 15.00