Efter åtta förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Väsby IK HK

Matchen mellan Väsby IK HK och Surahammar i Vilundaparkens Ishall A slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0). Ett skönt trendbrott för Väsby IK HK. Laget hade före onsdagens hemmamatch åtta förluster i rad i hockeyettan norra.

Väsby IK HK–Surahammar – mål för mål

Christoffer Jona gav Väsby IK HK ledningen efter åtta minuters spel med assist av Filip Lekbrant och Isac Thorén.

Efter 11.23 i andra perioden nätade Pontus Karlsson på pass av Filip Barklund och Uula Ruikka och gjorde 2–0.

Maximilian Popovic gjorde dessutom 3–0 efter 16.48 framspelad av Max Kardevall och Kalle Forslund.

Efter 19.48 i tredje perioden gjorde Filip Barklund också 4–0 assisterad av Nicklas Nousiainen och Uula Ruikka.

Väsby IK HK:s nya tabellposition är 16:e plats medan Surahammar är på åttonde plats.

I nästa omgång har Väsby IK HK Sollentuna borta, söndag 7 december 17.00. Surahammar spelar borta mot Lindlöven onsdag 10 december 19.00.

Väsby IK HK–Surahammar 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (8.02) Christoffer Jona (Filip Lekbrant, Isac Thorén).

Andra perioden: 2–0 (31.23) Pontus Karlsson (Filip Barklund, Uula Ruikka), 3–0 (36.48) Maximilian Popovic (Max Kardevall, Kalle Forslund).

Tredje perioden: 4–0 (59.48) Filip Barklund (Nicklas Nousiainen, Uula Ruikka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 1-1-3

Surahammar: 2-0-3

Nästa match:

Väsby IK HK: Sollentuna HC, borta, 7 december

Surahammar: Lindlövens IF, borta, 10 december