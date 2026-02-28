Edwardsson och Lindberg säkrade segern för Vita Hästen mot Västervik

Vita Hästen-seger med 4–3 efter förlängning

Vita Hästens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gustav Lindberg matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästens fick kriga sig till segern mot Västervik hemma i hockeyettan södra. Först i förlängningen kunde Vita Hästen avgöra till 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Carl-Henrik Edwardsson innan Gustav Lindberg avgjorde.

Segern var Vita Hästens fjärde på de senaste fem matcherna.

Vita Hästen–Västervik – mål för mål

Knut Köhler gav Västervik ledningen efter 4.06 med assist av Alfons Åhman och Axel Eriksson. Laget gjorde 0–2 när Joel Carlsson fick träff efter förarbete av Axel Eriksson och Jack Sirkka efter 19.49.

Vita Hästen reducerade dock till 1–2 genom Jesper Samuelsson tidigt i andra perioden av perioden.

Västervik gjorde 1–3 genom Noah Wolf efter 5.10.

Vita Hästen gjorde 2–3 genom Jesper Sellin med 4.29 kvar att spela av perioden.

Vita Hästen kvitterade till 3–3 med 1.41 kvar att spela genom Carl-Henrik Edwardsson efter förarbete från Leon Matthiasson och Colin Smith.

I förlängningen tog det 1.34 innan Vita Hästen också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Gustav Lindberg, framspelad av Colin Smith och Emil Öhrwall.

Resultaten i sista omgången innebär att Vita Hästen slutar på tredje plats och Västervik på 13:e plats. Vita Hästen är klart för slutspel.

Lagens första möte för säsongen vann Vita Hästen med 4–0.

Vita Hästen–Västervik 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (4.06) Knut Köhler (Alfons Åhman, Axel Eriksson), 0–2 (19.49) Joel Carlsson (Axel Eriksson, Jack Sirkka).

Andra perioden: 1–2 (24.05) Jesper Samuelsson (Melker Bergman, Jesper Sellin), 1–3 (25.10) Noah Wolf, 2–3 (35.31) Jesper Sellin (Emil Öhrwall, Alexander Lundman).

Tredje perioden: 3–3 (58.19) Carl-Henrik Edwardsson (Leon Matthiasson, Colin Smith).

Förlängning: 4–3 (61.34) Gustav Lindberg (Colin Smith, Emil Öhrwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Västervik: 3-2-0