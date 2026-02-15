Edvinas Ivickas nätade i Kristianstads förlust

IF Lejonet U18 vann med 5–2 mot Kristianstad

Mio Håkansson tremålsskytt för IF Lejonet U18

Fjärde raka förlusten för Kristianstad

Kristianstad blev besegrade av IF Lejonet U18 på bortaplan i U18 division 1 syd C vår, där matchen på söndagen slutade 5–2 (2–1, 0–0, 3–1).

I och med detta har Kristianstad fyra förluster i rad.

IF Lejonet U18:s Mio Håkansson tremålsskytt

IF Lejonet U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Mio Håkansson och Niek De Graaf innan Kristianstad svarade och gjorde 2–1 genom Edvinas Ivickas.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

IF Lejonet U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.08 genom Mio Håkansson och gick upp till 4–1 innan Kristianstad svarade.

Till slut blev det 5–2 till IF Lejonet U18.

IF Lejonet U18:s Mio Håkansson gjorde tre mål.

I tabellen innebär det här att Kristianstad nu ligger på sjunde plats i tabellen. IF Lejonet U18 är på åttonde och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kristianstad med 6–2.

Nästa motstånd för Kristianstad är Halmstad J18. Lagen möts söndag 22 februari 12.00 i Kristianstads Ishall.

IF Lejonet U18–Kristianstad 5–2 (2–1, 0–0, 3–1)

U18 division 1 syd C vår, Landskrona Ishall

Första perioden: 1–0 (11.30) Mio Håkansson (Liam Wetterlöv), 2–0 (15.49) Niek De Graaf (Liam Lindell), 2–1 (18.58) Edvinas Ivickas (Albert Persson Kruse, Jiri Petrik).

Tredje perioden: 3–1 (40.08) Mio Håkansson (Liam Wetterlöv), 4–1 (41.00) Mio Håkansson (Liam Lindell, Simon Lindahl), 4–2 (48.08) Edvinas Ivickas (Marlon Thelin, Albert Persson Kruse), 5–2 (59.37) Melker Lavin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Lejonet U18: 1-0-4

Kristianstad: 1-0-4

Nästa match:

Kristianstad: Halmstad Hammers HC, hemma, 22 februari 12.00