Edmonton vann toppmötet mot Vegas med 4–2

Edmonton-seger med 4–2 mot Vegas

Leon Draisaitl matchvinnare för Edmonton

Andra förlusten i rad för Vegas

Det var två topplag som möttes i NHL när Vegas tog emot tredjeplacerade Edmonton. Edmonton vann matchen med 4–2 (0–0, 1–1, 3–1).

Edmonton vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Vegas.

Colorado nästa för Edmonton

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

3.21 in i andra perioden gjorde Edmonton 1–0. Målskytt var Trent Frederic assisterad av Evan Bouchard och Colton Dach. Efter 13.09 i andra perioden slog Noah Hanifin till på pass av Mitch Marner och kvitterade för Vegas.

Edmonton tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.34 genom Vasilij Podkolzin och gick upp till 1–3 innan Vegas svarade.

2–4 blev det till slut för Edmonton.

När lagen möttes senast vann Edmonton med 4–3.

I nästa match, onsdag 11 mars möter Vegas Dallas borta i American Airlines Center 01.00 medan Edmonton spelar borta mot Colorado 03.00.

Vegas–Edmonton 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)

NHL, T-Mobile Arena

Andra perioden: 0–1 (23.21) Trent Frederic (Evan Bouchard, Colton Dach), 1–1 (33.09) Noah Hanifin (Mitch Marner).

Tredje perioden: 1–2 (42.34) Vasilij Podkolzin, 1–3 (51.53) Leon Draisaitl (Connor McDavid), 2–3 (56.43) Jack Eichel (Mitch Marner), 2–4 (58.03) Kasperi Kapanen (Connor McDavid, Mattias Ekholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-0-4

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: Dallas Stars, borta, 11 mars 01.00

Edmonton: Colorado Avalanche, borta, 11 mars 03.00