Edmonton vann toppmötet med Vegas

Edmonton-seger med 4–3 efter förlängning

Det var toppmöte i NHL under fredagen när Vegas tog emot andraplacerade Edmonton. Edmonton vann matchen med 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Evan Bouchard stod för Edmontons avgörande mål 4.00 in i förlängningen.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Edmonton.

Edmonton tog ledningen efter 11.52 genom Matthew Savoie efter förarbete från Connor McDavid och Evan Bouchard.

Vegas kvitterade till 1–1 genom Mark Stone framspelad av Jack Eichel och Ivan Barbasjev i början av andra perioden.

Edmonton tog ledningen på nytt genom Connor McDavid på pass av Vasilij Podkolzin och Mattias Ekholm efter 7.27 i andra perioden.

Vegas kvitterade till 2–2 genom Mark Stone efter 14.51 av perioden.

Efter 16.42 gjorde Edmonton 2–3 genom Zach Hyman.

6.21 in i tredje perioden fick Ivan Barbasjev utdelning på pass av Pavel Dorofejev och Shea Theodore och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Edmonton blev Evan Bouchard som 4.00 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Edmonton Oilers vunnit.

I nästa omgång har Vegas Washington hemma i T-Mobile Arena, söndag 29 mars 04.30. Edmonton spelar hemma mot Anaheim Ducks lördag 28 mars 20.30.

Vegas–Edmonton 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (11.52) Matthew Savoie (Connor McDavid, Evan Bouchard).

Andra perioden: 1–1 (24.09) Mark Stone (Jack Eichel, Ivan Barbasjev), 1–2 (27.27) Connor McDavid (Vasilij Podkolzin, Mattias Ekholm), 2–2 (34.51) Mark Stone, 2–3 (36.42) Zach Hyman.

Tredje perioden: 3–3 (46.21) Ivan Barbasjev (Pavel Dorofejev, Shea Theodore).

Förlängning: 3–4 (64.00) Evan Bouchard.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-1-3

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: Washington Capitals, hemma, 29 mars 04.30

Edmonton: Anaheim Ducks, hemma, 28 mars 20.30