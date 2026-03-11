Edmonton vann toppmötet borta mot Colorado

Edmonton vann med 4–3 mot Colorado

Ryan Nugent-Hopkins med två mål för Edmonton

Connor McDavid avgjorde för Edmonton

Det var toppmöte i NHL under onsdagen när Colorado tog emot tredjeplacerade Edmonton. Edmonton vann matchen med 4–3 (2–2, 1–0, 1–1).

Senast lagen möttes tog Colorado en storseger med 9–1, men den här gången var det Edmonton som var starkare.

Colorado tog ledningen i början av första perioden genom Ross Colton.

Edmonton kvitterade till 1–1 genom Ryan Nugent-Hopkins efter 8.13.

Colorado gjorde 2–1 genom Martin Necas efter 15.41 i matchen.

Edmonton gjorde 2–2 genom Jack Roslovic efter 19.35.

Edmonton gjorde också 2–3 efter 4.15 i andra perioden när Ryan Nugent-Hopkins fick träff på nytt framspelad av Darnell Nurse och Zach Hyman.

7.04 in i tredje perioden slog Valerij Nitjusjkin till på pass av Sam Malinski och kvitterade. 9.03 in i perioden nätade Edmontons Connor McDavid framspelad av Leon Draisaitl och Evan Bouchard och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

Det här betyder att Edmonton ligger på andra plats i Pacific division och att Colorado fortfarande leder Central division, fem poäng före Dallas. Fem poäng skiljer lagen åt.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 april i Rogers Place.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 13 mars. Då möter Colorado Seattle i Climate Pledge Arena 03.00. Edmonton tar sig an Dallas borta 01.00.

Colorado–Edmonton 3–4 (2–2, 0–1, 1–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (0.32) Ross Colton (Brock Nelson), 1–1 (8.13) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Evan Bouchard), 2–1 (15.41) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 2–2 (19.35) Jack Roslovic (Leon Draisaitl).

Andra perioden: 2–3 (24.15) Ryan Nugent-Hopkins (Darnell Nurse, Zach Hyman).

Tredje perioden: 3–3 (47.04) Valerij Nitjusjkin (Sam Malinski), 3–4 (49.03) Connor McDavid (Leon Draisaitl, Evan Bouchard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-0-1

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Colorado: Seattle Kraken, borta, 13 mars 03.00

Edmonton: Dallas Stars, borta, 13 mars 01.00