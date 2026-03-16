Edmonton vann mot Nashville i NHL

Edmonton vann med 3–1 mot Nashville

Matthew Savoie matchvinnare för Edmonton

Andra förlusten i följd för Nashville

Det blev Edmonton som vann hemma mot Nashville i NHL. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på måndagen.

Leon Draisaitl gjorde 1–0 till Edmonton efter bara 3.12 på passning från Connor McDavid och Evan Bouchard.

Efter 2.32 i andra perioden nätade Matthew Savoie framspelad av Connor McDavid och Mattias Ekholm och gjorde 2–0.

4.52 in i tredje perioden nätade Nashvilles Fjodor Svetjkov på pass av Nicolas Hague och Justin Barron och reducerade. Men mer än så orkade Nashville inte med. Edmonton punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.07 kvar att spela genom Zach Hyman efter pass från Connor McDavid. 3–1-målet blev matchens sista.

Edmontons Connor McDavid hade tre assists.

Resultatet innebär att Edmonton ligger kvar på tredje plats i Pacific division och Nashville på femte plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Onsdag 18 mars spelar Edmonton hemma mot San Jose 02.00 och Nashville mot Winnipeg borta 01.00 i Canada Life Centre.

Edmonton–Nashville 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (3.12) Leon Draisaitl (Connor McDavid, Evan Bouchard).

Andra perioden: 2–0 (22.32) Matthew Savoie (Connor McDavid, Mattias Ekholm).

Tredje perioden: 2–1 (44.52) Fjodor Svetjkov (Nicolas Hague, Justin Barron), 3–1 (58.53) Zach Hyman (Connor McDavid).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-1-1

Nashville: 2-1-2

Nästa match:

Edmonton: San Jose Sharks, hemma, 18 mars 02.00

Nashville: Winnipeg Jets, borta, 18 mars 01.00