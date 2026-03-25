Edmonton tog ny seger mot favoritmotståndet

Utah Mammoth är ett motstånd som verkar passa bra för Edmonton. På onsdagen tog Edmonton ännu en seger borta mot just Utah Mammoth. Matchen i NHL slutade 5–2 (1–1, 3–1, 1–0). Det var Edmontons femte raka seger mot just Utah Mammoth.

Vegas nästa för Edmonton

Utah Mammoth tog ledningen efter 11.12 genom Alexander Kerfoot efter förarbete från Sean Durzi och Ian Cole. Efter 14.27 kvitterade Edmonton när Jack Roslovic hittade rätt efter förarbete av Jake Walman och Ryan Nugent-Hopkins.

Efter 11.24 i andra perioden gjorde Edmonton 1–2 genom Matthew Savoie på pass av Evan Bouchard och Adam Henrique.

Utah Mammoth kvitterade till 2–2 genom Lawson Crouse efter 11.59 av perioden.

Edmonton gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Connor McDavid och Jack Roslovic.

Connor McDavid stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med åtta sekunder kvar att spela.

Edmontons Evan Bouchard hade tre assists.

För Edmonton gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Pacific division medan Utah Mammoth är på fjärde plats i Central division.

Lagens första möte för säsongen vann Edmonton med 6–3.

I nästa match, fredag 27 mars möter Utah Mammoth Washington hemma i Delta Center 02.00 medan Edmonton spelar borta mot Vegas 02.30.

Utah Mammoth–Edmonton 2–5 (1–1, 1–3, 0–1)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (11.12) Alexander Kerfoot (Sean Durzi, Ian Cole), 1–1 (14.27) Jack Roslovic (Jake Walman, Ryan Nugent-Hopkins).

Andra perioden: 1–2 (31.24) Matthew Savoie (Evan Bouchard, Adam Henrique), 2–2 (31.59) Lawson Crouse (Michael Carcone, Mackenzie Weegar), 2–3 (32.07) Connor McDavid (Mattias Ekholm, Evan Bouchard), 2–4 (35.04) Jack Roslovic (Zach Hyman, Evan Bouchard).

Tredje perioden: 2–5 (59.52) Connor McDavid.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Washington Capitals, hemma, 27 mars 02.00

Edmonton: Vegas Golden Knights, borta, 27 mars 02.30