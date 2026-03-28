Edmonton tog hem segern mot Anaheim Ducks på hemmaplan

Edmonton segrade hemma i Rogers Place mot Anaheim Ducks i NHL. 4–2 (0–0, 1–0, 3–2) slutade matchen på lördagen.

Edmonton–Anaheim Ducks – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

7.36 in i andra perioden gjorde Edmonton 1–0. Målskytt var Connor McDavid efter förarbete från Max Jones och Evan Bouchard.

Edmonton övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.59 genom Jack Roslovic och gick upp till 3–0 innan Anaheim Ducks kom tillbaka och reducerade till 3–2.

Innan matchen var över hade Edmonton gjort 4–2.

Connor McDavid gjorde ett mål för Edmonton och spelade dessutom fram till två mål.

Edmonton har tre segrar och två förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har fyra vinster och en förlust och 20–15 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Edmonton Seattle hemma i Rogers Place, onsdag 1 april 03.00. Anaheim Ducks spelar hemma mot Toronto tisdag 31 mars 04.00.

Andra perioden: 1–0 (27.36) Connor McDavid (Max Jones, Evan Bouchard).

Tredje perioden: 2–0 (44.59) Jack Roslovic (Zach Hyman, Evan Bouchard), 3–0 (46.10) Matthew Savoie (Vasilij Podkolzin, Connor McDavid), 3–1 (46.51) Beckett Sennecke (John Carlson, Jackson LaCombe), 3–2 (49.41) Cutter Gauthier (Jeffrey Truchon-Viel, John Carlson), 4–2 (59.43) Zach Hyman (Connor McDavid).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

Anaheim Ducks: 4-0-1

