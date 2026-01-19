Edmonton nollade St Louis – vann på hemmaplan

Edmonton segrade – 5–0 mot St Louis

Zach Hyman gjorde två mål för Edmonton

Ryan Nugent-Hopkins avgjorde för Edmonton

Edmonton höll nollan på hemmaplan mot St Louis i NHL. Matchen slutade 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Edmonton höll nollan.

Edmontons Zach Hyman tvåmålsskytt

Edmonton stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 10.52 i andra perioden slog Zach Hyman till på nytt på pass av Connor McDavid och Mattias Ekholm och gjorde 4–0.

Till slut kom också 5–0-målet genom Vasilij Podkolzin assisterad av Connor McDavid och Zach Hyman efter 1.19 i tredje perioden.

Zach Hyman gjorde två mål för Edmonton och spelade dessutom fram till ett mål.

Edmonton har tre segrar och två förluster och 18–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har två vinster och tre förluster och 10–15 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann St Louis med 3–2.

Onsdag 21 januari spelar Edmonton hemma mot New Jersey 04.00 och St Louis mot Winnipeg borta 02.00 i Canada Life Centre.

Edmonton–St Louis 5–0 (3–0, 1–0, 1–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (5.55) Ryan Nugent-Hopkins (Evan Bouchard, Jake Walman), 2–0 (11.52) Andrew Mangiapane (Curtis Lazar), 3–0 (18.43) Zach Hyman (Mattias Ekholm, Vasilij Podkolzin).

Andra perioden: 4–0 (30.52) Zach Hyman (Connor McDavid, Mattias Ekholm).

Tredje perioden: 5–0 (41.19) Vasilij Podkolzin (Connor McDavid, Zach Hyman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-1-1

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Edmonton: New Jersey Devils, hemma, 21 januari 04.00

St Louis: Winnipeg Jets, borta, 21 januari 02.00