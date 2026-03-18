Edmonton avgjorde i tredje perioden – vann mot San Jose

Edmonton-seger med 5–3 mot San Jose

Max Jones matchvinnare för Edmonton

Andra raka segern för Edmonton

Det blev seger för Edmonton hemma mot San Jose i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Edmonton drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (3–1, 0–2, 2–0).

Florida nästa för Edmonton

San Jose tog ledningen i första perioden genom Dmitrij Orlov.

Edmonton vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen inom bara 4.18.

Efter 8.17 i andra perioden slog Pavol Regenda till på pass av Mario Ferraro och Adam Gaudette och reducerade åt San Jose. Kiefer Sherwood gjorde dessutom 3–3 efter 14.36 framspelad av Dmitrij Orlov.

4.49 in i tredje perioden fick Max Jones utdelning på pass av Adam Henrique och Trent Frederic och gav laget ledningen. Efter 8.12 nätade Zach Hyman framspelad av Matthew Savoie och Mattias Ekholm och ökade ledningen för Edmonton. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 20 mars. Då möter Edmonton Florida i Rogers Place 02.00. San Jose tar sig an Buffalo hemma 03.00.

Edmonton–San Jose 5–3 (3–1, 0–2, 2–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (7.24) Dmitrij Orlov (Alexander Wennberg, Kiefer Sherwood), 1–1 (10.00) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Evan Bouchard), 2–1 (11.15) Connor Murphy (Jason Dickinson, Jack Roslovic), 3–1 (14.18) Vasilij Podkolzin (Adam Henrique, Trent Frederic).

Andra perioden: 3–2 (28.17) Pavol Regenda (Mario Ferraro, Adam Gaudette), 3–3 (34.36) Kiefer Sherwood (Dmitrij Orlov).

Tredje perioden: 4–3 (44.49) Max Jones (Adam Henrique, Trent Frederic), 5–3 (48.12) Zach Hyman (Matthew Savoie, Mattias Ekholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-1-1

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Edmonton: Florida Panthers, hemma, 20 mars 02.00

San Jose: Buffalo Sabres, hemma, 20 mars 03.00