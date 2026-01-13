Eddie Furtenback låg bakom segern för SK Lejon U18 mot Umeå Hockeyklubb U18
Ett hattrick stod SK Lejon U18:s Eddie Furtenback för i matchen mot Umeå Hockeyklubb U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. SK Lejon U18 vann på hemmaplan med 5–2 (2–0, 1–0, 2–2).
Det här var första segern för SK Lejon U18, efter förlust med 2–3 mot Sunderby SK U18 i premiären.
Conrad Hedblad gjorde 1–0 till SK Lejon U18 efter bara 3.17 assisterad av Ludvig Eklund. Laget ökade ledningen till 2–0 genom Eddie Furtenback på passning från Max Lundström efter 18.32.
Efter 4.14 i andra perioden slog Conrad Hedblad till återigen framspelad av Max Lundström och Eddie Furtenback och gjorde 3–0.
SK Lejon U18 startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 4–0-ledning. Men Umeå Hockeyklubb U18 svarade och gjorde 4–1.
Därefter var det dock SK Lejon U18 som avgjorde. Laget gjorde 5–1 med sex minuter kvar att spela genom Eddie Furtenback på pass av Kevin Hollström och Milton Linder. Umeå Hockeyklubb U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–2.
SK Lejon U18:s Eddie Furtenback stod för tre mål och ett assist och Max Lundström hade tre assists.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 februari.
I nästa match möter SK Lejon U18 Piteå Hockey U18 borta på onsdag 21 januari 19.00. Umeå Hockeyklubb U18 möter Vännäs U18 fredag 23 januari 19.00 hemma.
SK Lejon U18–Umeå Hockeyklubb U18 5–2 (2–0, 1–0, 2–2)
U18 regional norr fortsättning vår herr, Skellefteå Kraft Arena
Första perioden: 1–0 (3.17) Conrad Hedblad (Ludvig Eklund), 2–0 (18.32) Eddie Furtenback (Max Lundström).
Andra perioden: 3–0 (24.14) Conrad Hedblad (Max Lundström, Eddie Furtenback).
Tredje perioden: 4–0 (40.38) Eddie Furtenback (Max Lundström, Filip Forsell), 4–1 (49.57) Vincent Reichler, 5–1 (54.45) Eddie Furtenback (Kevin Hollström, Milton Linder), 5–2 (57.38) Theo Åberg (Leon Vestin, Lukas Pålsson Enmark).
Nästa match:
SK Lejon U18: Piteå HC, borta, 21 januari 19.00
Umeå Hockeyklubb U18: Vännäs HC, hemma, 23 januari 19.00
