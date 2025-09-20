Dufva och Lagerberg-Hoen blev matchvinnare borta mot AIK

Leksand segrade – 2–1 mot AIK

Måns Dufva matchvinnare för Leksand

Andra raka segern för Leksand

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Leksand, som vann matchen borta mot AIK i U20 nationell norra på lördagen. 1–2 (0–1, 1–1, 0–0) slutade matchen.

AIK–Leksand – mål för mål

Leksand tog ledningen efter 12.44, genom Jonas Lagerberg-Hoen framspelad av Vilgot Lidén och Joel Dahlström Collander. Efter 10.10 i andra perioden gjorde Leksand 0–2 genom Måns Dufva.

Elliot Östervall Lewis reducerade förvisso, men närmare än 1–2 kom inte AIK. Tredje perioden blev mållös, och Leksand höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var AIK:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

AIK har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Leksand har sex poäng.

Nästa motstånd för AIK är Mora. Leksand tar sig an Djurgården borta. Båda matcherna spelas söndag 21 september 12.00.

AIK–Leksand 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (12.44) Jonas Lagerberg-Hoen (Vilgot Lidén, Joel Dahlström Collander).

Andra perioden: 0–2 (30.10) Måns Dufva (Kim Ojala), 1–2 (37.34) Elliot Östervall Lewis (Elliot Sigrell).

Nästa match:

AIK: Mora, hemma, 21 september

Leksand: Djurgårdens IF, borta, 21 september