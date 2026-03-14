Drömstart när Växjö efter förlängningsdrama

Med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning i första matchen på bortaplan mot Frölunda har Växjö tagit greppet i åttondelsfinalen i U20-SM.

Segermålet för Växjö stod Albin Nyman för 3.14 in i förlängningen.

Max Westergård gjorde 1–0 till Frölunda efter tio minuters spel assisterad av Liam Elofsson och Bosse Meijer. 1–1 kom efter 18.41 genom Kevin Israelsson efter förarbete från Emon Kulmala och Ola Palme.

Frölunda tog ledningen redan efter efter 1.02 i andra perioden genom Adam Nömme efter pass från Max Westergård. Efter 5.33 i andra perioden nätade Emon Kulmala på pass av Ola Palme och Ludvig Pettersson och kvitterade för Växjö.

Efter 3.15 i tredje perioden tog laget ledningen återigen genom Emon Kulmala på pass av Ola Palme och Melker Hof. Frölunda kvitterade till 3–3 med 1.46 kvar att spela på nytt genom Adam Nömme på passning från Liam Elofsson och Gian Meier.

Växjös Ola Palme hade tre assists och Emon Kulmala gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Nästa match spelas på söndag 16.00.

Frölunda–Växjö 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (10.54) Max Westergård (Liam Elofsson, Bosse Meijer), 1–1 (18.41) Kevin Israelsson (Emon Kulmala, Ola Palme).

Andra perioden: 2–1 (21.02) Adam Nömme (Max Westergård), 2–2 (25.33) Emon Kulmala (Ola Palme, Ludvig Pettersson).

Tredje perioden: 2–3 (43.15) Emon Kulmala (Ola Palme, Melker Hof), 3–3 (58.14) Adam Nömme (Liam Elofsson, Gian Meier).

Förlängning: 3–4 (63.14) Albin Nyman (Albin Laksonen).

Ställning i serien: Frölunda–Växjö 0–1

15 mars, 16.00, Frölunda–Växjö