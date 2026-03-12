Drömstart när Malung mot Orsa

Neo Jacobsson matchvinnare för Malung

Malung har tagit ett grepp mot Orsa, efter seger borta med 3–2 (0–1, 2–1, 1–0) i första matchen i playoff till U18 regional väst herr.

Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Malung.

Vilmer Gräll gjorde 1–0 till Orsa efter bara 1.01.

Adam Ryskåsen och Felix Ehrling låg sen bakom vändningen till 1–2 för Malung.

Orsa kvitterade till 2–2 genom Wilhelm Jernberg i andra perioden.

Redan efter 2.43 i tredje perioden tog Malung ledningen genom Neo Jacobsson framspelad av Arvid Uhr och Max Mörk. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Nästa match spelas på söndag 19.00.

Orsa–Malung 2–3 (1–0, 1–2, 0–1)

Playoff till U18 regional väst herr

Första perioden: 1–0 (1.01) Vilmer Gräll.

Andra perioden: 1–1 (22.25) Adam Ryskåsen (Vidar Wigander), 1–2 (23.17) Felix Ehrling, 2–2 (33.55) Wilhelm Jernberg.

Tredje perioden: 2–3 (42.43) Neo Jacobsson (Arvid Uhr, Max Mörk).

Ställning i serien: Orsa–Malung 0–1

Nästa match:

15 mars, 19.00, Malung–Orsa