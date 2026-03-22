Drömstart för Brynäs – vann mot Frölunda HC

Brynäs vann med 4–1 mot Frölunda HC

Viivi Vainikka med två mål för Brynäs

Elin Svensson matchvinnare för Brynäs

Brynäs har tagit ett grepp mot Frölunda HC, efter seger på bortaplan med 4–1 (4–0, 0–0, 0–1) i första matchen i SM-finalen dam.

– Väldigt dålig start för vår del sen spelar vi upp oss. Måste komma ut mycket bättre på tisdag, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Viivi Vainikka gjorde två mål för Brynäs

Brynäs stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Andra perioden blev mållös.

13.12 in i tredje perioden nätade Frölunda HC:s Tuva Kandell på pass av Emily Nix och Jenna Goodwin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Frölunda HC.

Viivi Vainikka gjorde två mål för Brynäs och ett assist.

Lagen möts igen på tisdag 19.00.

Frölunda HC–Brynäs 1–4 (0–4, 0–0, 1–0)

SM-finalen dam

Första perioden: 0–1 (4.12) Viivi Vainikka (Noora Tulus, Jenniina Nylund), 0–2 (5.25) Elin Svensson (Viivi Vainikka), 0–3 (12.59) Viivi Vainikka, 0–4 (17.08) Hanna Thuvik (Tilde Sundnäs Grillfors).

Tredje perioden: 1–4 (53.12) Tuva Kandell (Emily Nix, Jenna Goodwin).

Ställning i serien: Frölunda HC–Brynäs 0–1

Nästa match:

24 mars, 19.00, Frölunda HC–Brynäs