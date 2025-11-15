Djurgårdens fina svit håller i sig efter 4–3 mot Timrå U20

Djurgården vann med 4–3 mot Timrå U20

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Fred Nord avgjorde för Djurgården

3–4 (1–2, 2–2, 0–0) blev resultatet när Timrå U20 och Djurgården möttes i Lill-Strimma-hallen på lördagen. I och med detta har Djurgården fyra raka segrar i U20 nationell norra.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder tyckte så här om matchen:

– Det är en otroligt jämn hockeymatch där ute idag. Matchen går i vågor. Vi skrapar fram 2–3 riktigt bra läge på slutet när vi plocket ut målvakten, men får tyvärr inte in pucken. Bara att ladda om inför morgondagen.

Timrå U20–Djurgården – mål för mål

Djurgården startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Arvid Drott och Elliot Frånberg innan Timrå U20 svarade och gjorde 2–1 genom Edwin Annerstedt. Timrå U20 kvitterade också till 2–2 genom Vincent Romö i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 6.53 gjorde Djurgården 2–3 genom Hugo Lindell.

Timrå U20 kvitterade till 3–3 genom Elias Hedlund efter 8.20 av perioden.

Djurgården gjorde dock 3–4 genom Fred Nord efter 15.46 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Djurgården höll i sin 4–3-ledning och vann.

Det här var Timrå U20:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens femte uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Timrå med 4–3 efter straffläggning.

Timrå U20 tar sig an AIK i nästa match hemma söndag 16 november 11.00. Djurgården möter samma dag 12.00 Brynäs borta.

Timrå U20–Djurgården 3–4 (1–2, 2–2, 0–0)

U20 nationell norra, Lill-Strimma-hallen

Första perioden: 0–1 (5.23) Arvid Drott (Sidnie Luther, Fred Nord), 0–2 (16.17) Elliot Frånberg (Ted Tuomarila, Noel Åslund), 1–2 (17.48) Edwin Annerstedt (David Slacik).

Andra perioden: 2–2 (22.03) Vincent Romö (David Slacik, William Sörbrand), 2–3 (26.53) Hugo Lindell (Isak Jakobsson, Vilton Ferdfelt), 3–3 (28.20) Elias Hedlund (Olle Därth, Alex Kristiansson), 3–4 (35.46) Fred Nord (Leon Bjelkelöv Brunn, Arvid Drott).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 1-1-3

Djurgården: 4-1-0

Nästa match:

Timrå U20: AIK, hemma, 16 november

Djurgården: Brynäs IF, borta, 16 november