Djurgården vidare – slog Brynäs i avgörande matchen

Seger för Djurgården med 4–1 mot Brynäs

Djurgårdens Viggo Björck tvåmålsskytt

Fred Nord matchvinnare för Djurgården

Djurgården har säkrat segern i matchserien mot Brynäs i kvartsfinalen i U20-SM, totalt med 3-0 i matcher. Det efter seger hemma med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0).

Det var åttonde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Djurgården.

Viggo Björck gjorde två mål för Djurgården

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom Viggo Björck.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Cedrik Johansson efter 10.48.

Djurgården tog ledningen på nytt genom Fred Nord på pass av Isak Jakobsson och Arvid Drott efter 12.21 i matchen.

Efter 4.39 i andra perioden slog Sidnie Luther till framspelad av Viggo Björck och Theo Stockselius och gjorde 3–1.

1.34 in i tredje perioden slog Viggo Björck till på nytt på pass av Theo Stockselius och Isak Jakobsson och ökade ledningen.

Djurgårdens Theo Stockselius hade tre assists och Viggo Björck gjorde två mål och ett målgivande pass.

Djurgården–Brynäs 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

Kvartsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (3.35) Viggo Björck (Theo Stockselius, Liam Redstedt), 1–1 (10.48) Cedrik Johansson (Hugo Östberg, Theo Östberg), 2–1 (12.21) Fred Nord (Isak Jakobsson, Arvid Drott).

Andra perioden: 3–1 (24.39) Sidnie Luther (Viggo Björck, Theo Stockselius).

Tredje perioden: 4–1 (41.34) Viggo Björck (Theo Stockselius, Isak Jakobsson).

Slutresultat i serien: Djurgården–Brynäs 3–0